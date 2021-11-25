أياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو

ومنح هذا الفوز أياكس العلامة الكاملة، حيث حقق انتصاره الخامس على التوالي معززا صدارته للمجموعة برصيد 15 نقطة، فيما ظل بشكتاش برصيد خال من النقاط، بعد أن تلقى الهزيمة الخامسة على التوالي.وكان بشكتاش التركي قد نجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله رشيد غزال من ضربة جزاء في الدقيقة 22، إلا أن صحوة أياكس جاءت في الشوط الثاني، حيث سجل هدفين عن طريق اللاعب البديل سيباستيان هيلر في الدقيقتين 54 و69 .وشهدت المباراة أداء ممميزا للاعب الوسط الفرنسي لبشكتاش، جورج كيفن نكودو، إلا أن لاعبي فريقه فشلوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم أمام مرمى أياكس إلى أهداف.تحسن أداء أياكس مع بداية الشوط الثاني، بعد مشاركة سيباستيان هيلر بدلا من دارامي غير الموفق في الشوط الأول، وسجل هيلريكمل هدفا ثالثا لأياكس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار دوري أبطال أوروبا.
حوّل فريق أياكس الهولندي تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على مضيفه بشكتاش التركي، في المباراة التي جمعتهما، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بحسب رويترز.
ومنح هذا الفوز أياكس العلامة الكاملة، حيث حقق انتصاره الخامس على التوالي معززا صدارته للمجموعة برصيد 15 نقطة، فيما ظل بشكتاش برصيد خال من النقاط، بعد أن تلقى الهزيمة الخامسة على التوالي.
وكان بشكتاش التركي قد نجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله رشيد غزال من ضربة جزاء في الدقيقة 22، إلا أن صحوة أياكس جاءت في الشوط الثاني، حيث سجل هدفين عن طريق اللاعب البديل سيباستيان هيلر في الدقيقتين 54 و69 .
وشهدت المباراة أداء ممميزا للاعب الوسط الفرنسي لبشكتاش، جورج كيفن نكودو، إلا أن لاعبي فريقه فشلوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم أمام مرمى أياكس إلى أهداف.
تحسن أداء أياكس مع بداية الشوط الثاني، بعد مشاركة سيباستيان هيلر بدلا من دارامي غير الموفق في الشوط الأول، وسجل هيلريكمل هدفا ثالثا لأياكس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.