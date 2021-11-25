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أياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
أياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
حوّل فريق أياكس الهولندي تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على مضيفه بشكتاش التركي، في المباراة التي جمعتهما، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T07:32+0000
2021-11-25T07:33+0000
أخبار دوري أبطال أوروبا
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ومنح هذا الفوز أياكس العلامة الكاملة، حيث حقق انتصاره الخامس على التوالي معززا صدارته للمجموعة برصيد 15 نقطة، فيما ظل بشكتاش برصيد خال من النقاط، بعد أن تلقى الهزيمة الخامسة على التوالي.وكان بشكتاش التركي قد نجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله رشيد غزال من ضربة جزاء في الدقيقة 22، إلا أن صحوة أياكس جاءت في الشوط الثاني، حيث سجل هدفين عن طريق اللاعب البديل سيباستيان هيلر في الدقيقتين 54 و69 .وشهدت المباراة أداء ممميزا للاعب الوسط الفرنسي لبشكتاش، جورج كيفن نكودو، إلا أن لاعبي فريقه فشلوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم أمام مرمى أياكس إلى أهداف.تحسن أداء أياكس مع بداية الشوط الثاني، بعد مشاركة سيباستيان هيلر بدلا من دارامي غير الموفق في الشوط الأول، وسجل هيلريكمل هدفا ثالثا لأياكس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.&gt;&gt; يمكنك متابعة المزيد من أخبار دوري أبطال أوروبا.
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أخبار دوري أبطال أوروبا

أياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو

07:32 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 07:33 GMT 25.11.2021)
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUWمن مباراة يوفنتوس أمام أياكس أمستردام
من مباراة يوفنتوس أمام أياكس أمستردام - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
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حوّل فريق أياكس الهولندي تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على مضيفه بشكتاش التركي، في المباراة التي جمعتهما، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بحسب رويترز.
ومنح هذا الفوز أياكس العلامة الكاملة، حيث حقق انتصاره الخامس على التوالي معززا صدارته للمجموعة برصيد 15 نقطة، فيما ظل بشكتاش برصيد خال من النقاط، بعد أن تلقى الهزيمة الخامسة على التوالي.
وكان بشكتاش التركي قد نجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله رشيد غزال من ضربة جزاء في الدقيقة 22، إلا أن صحوة أياكس جاءت في الشوط الثاني، حيث سجل هدفين عن طريق اللاعب البديل سيباستيان هيلر في الدقيقتين 54 و69 .
وشهدت المباراة أداء ممميزا للاعب الوسط الفرنسي لبشكتاش، جورج كيفن نكودو، إلا أن لاعبي فريقه فشلوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم أمام مرمى أياكس إلى أهداف.
تحسن أداء أياكس مع بداية الشوط الثاني، بعد مشاركة سيباستيان هيلر بدلا من دارامي غير الموفق في الشوط الأول، وسجل هيلريكمل هدفا ثالثا لأياكس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
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