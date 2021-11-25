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إسرائيل تحذر أمريكا من إبرام اتفاق نووي جزئي مع إيران
إسرائيل تحذر أمريكا من إبرام اتفاق نووي جزئي مع إيران
كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن إسرائيل قامت بتحذير الولايات المتحدة من إبرام اتفاق جزئي مع إيران. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T15:57+0000
2021-11-25T15:57+0000
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ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تعتقد إسرائيل إن الإدارة الأمريكية بصدد رفع جزء من العقوبات المفروضة على إيران لقاء تعطيلها بعض النشاطات النووية. وقالت الصحيفة إن "مسؤولين إسرائيليين حذروا واشنطن من أن ذلك سيشكل هدية للنظام المتطرف الجديد في طهران"، حسب وصفها.وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر رسمية في الولايات المتحدة، قولهم إن "هذا الاقتراح مجرد واحد من بين عدة خيارات".وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ترى أن المحادثات مع إيران في فيينا حول الملف النووي ستصل إلى طريق مسدود، ولن تدوم أكثر من يومين، مما يثير مخاوف حول استمرارها في المساعي لتخصيب اليورانيوم.وتشير تقارير صحفية إسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة تحاول تهدئة إسرائيل وتعد خيارات بديلة في حال إخفاق المفاوضات.وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي، مؤخراً، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه في 29 من الشهر الجاري.وكانت الجولة السادسة التي جرت في حزيران/يونيو الماضي، كانت آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.وتشترط إيران على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق، وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها رداً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/مع-قرب-استئناف-مفاوضات-فيينا-لماذا-تخشى-إسرائيل-من-عودة-أمريكا-للاتفاق-النووي؟-1053257339.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

إسرائيل تحذر أمريكا من إبرام اتفاق نووي جزئي مع إيران

15:57 GMT 25.11.2021
© RIA Novosti . Sergei Kazakرأس نووي
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© RIA Novosti . Sergei Kazak
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن إسرائيل قامت بتحذير الولايات المتحدة من إبرام اتفاق جزئي مع إيران.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تعتقد إسرائيل إن الإدارة الأمريكية بصدد رفع جزء من العقوبات المفروضة على إيران لقاء تعطيلها بعض النشاطات النووية.
وقالت الصحيفة إن "مسؤولين إسرائيليين حذروا واشنطن من أن ذلك سيشكل هدية للنظام المتطرف الجديد في طهران"، حسب وصفها.
وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر رسمية في الولايات المتحدة، قولهم إن "هذا الاقتراح مجرد واحد من بين عدة خيارات".
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت 20 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
مع قرب استئناف مفاوضات فيينا... لماذا تخشى إسرائيل من عودة أمريكا للاتفاق النووي؟
أمس, 20:51 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ترى أن المحادثات مع إيران في فيينا حول الملف النووي ستصل إلى طريق مسدود، ولن تدوم أكثر من يومين، مما يثير مخاوف حول استمرارها في المساعي لتخصيب اليورانيوم.
وتشير تقارير صحفية إسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة تحاول تهدئة إسرائيل وتعد خيارات بديلة في حال إخفاق المفاوضات.
وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي، مؤخراً، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه في 29 من الشهر الجاري.

وكانت الجولة السادسة التي جرت في حزيران/يونيو الماضي، كانت آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.

وتشترط إيران على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق، وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها رداً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.
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