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وكالة: تركيا والسعودية تبحثان العلاقات التجارية
وكالة: تركيا والسعودية تبحثان العلاقات التجارية
بحث فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، في مدينة إسطنبول العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية لا... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T19:34+0000
2021-11-25T19:39+0000
العالم العربي
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وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية بأن أقطاي والقصبي بحثا، اليوم الخميس خلال لقائهما في مركز مؤتمرات إسطنبول، العلاقات الثنائية بين تركيا والمملكة.وقال أقطاي في كلمة خلال افتتاح النسخة الثامنة من معرض المنتجات الحلال، و"القمة العالمية السابعة للحلال"، للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول، إن "السبب المهم للمنتجات الحلال هو وضع المنتجات بما يناسب المسلمين، وباتت هذه المنتجات مطلوبة عالميا من دول غير مسلمة وأصبحت تنتجها دول كالبرازيل وفرنسا ونيوزلندا".وأضاف: "سوق الحلال كان يبلغ 4 تريليونات دولار عام 2017، اليوم وصل أكثر من 7 تريليونات دولار، وهو ما يزيد أهمية المعرض ودوره في عقد الشراكات التجارية بالدورة الحالية، ونأمل أن نحقق هدفنا بذلك".هذا ووصل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، أمس الأربعاء، إلى أنقرة، وكان في استقباله الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان.
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العالم العربي

وكالة: تركيا والسعودية تبحثان العلاقات التجارية

19:34 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 19:39 GMT 25.11.2021)
© AFP 2021 / ADEM ALTANفؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي
فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© AFP 2021 / ADEM ALTAN
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بحث فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، في مدينة إسطنبول العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية لا سيما العلاقات التجارية.
وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية بأن أقطاي والقصبي بحثا، اليوم الخميس خلال لقائهما في مركز مؤتمرات إسطنبول، العلاقات الثنائية بين تركيا والمملكة.
وقال أقطاي في كلمة خلال افتتاح النسخة الثامنة من معرض المنتجات الحلال، و"القمة العالمية السابعة للحلال"، للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول، إن "السبب المهم للمنتجات الحلال هو وضع المنتجات بما يناسب المسلمين، وباتت هذه المنتجات مطلوبة عالميا من دول غير مسلمة وأصبحت تنتجها دول كالبرازيل وفرنسا ونيوزلندا".
وأضاف: "سوق الحلال كان يبلغ 4 تريليونات دولار عام 2017، اليوم وصل أكثر من 7 تريليونات دولار، وهو ما يزيد أهمية المعرض ودوره في عقد الشراكات التجارية بالدورة الحالية، ونأمل أن نحقق هدفنا بذلك".
هذا ووصل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، أمس الأربعاء، إلى أنقرة، وكان في استقباله الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان.
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