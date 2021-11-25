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إصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
إصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
أصيبت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، بوعكة صحية أثناء أحد الفواصل في حلقة أمس الأربعاء من برنامجها "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T06:40+0000
2021-11-25T06:40+0000
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وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن إذاعة البرنامج توقفت إثر إصابة وهبة كما تم نقلها إلى المستشفى لإسعافها وتلقي العلاج اللازم.وكانت وهبة قبل إصابتها خلال الفاصل قد عرضت بالفقرة الأولى من حلقة برنامجها تقريرا عن الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن في تواصل قوافل المساعدات المقدمة لأهالي محافظة أسوان المتضررين من السيول.وتطرقت وهبة في الفقرة الثانية إلى أزمة أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها مشيرة إلى أن "الجدل حول مطربي المهرجانات عاد بقوة بسبب قرار هاني شاكر بعضهم من الغناء".وطالبت وهبة نقيب المهن الموسيقية المصري، الفنان هاني شاكر، بإنشاء شعبة لمطربي المهرجانات في النقابة كي تكون هناك ضوابط واضحة لشكل ونوعية كلمات المهرجانات، محذرة في الوقت ذاته من أغاني الراب قائلة: "لدي تحفظ كبير ضد أغاني الراب ونحذر بقوة منها".في هذا السياق، عرضت بسمة وهبة مجموعة من أغاني الراب تحتوي على الكثير من الألفاظ الخارجة عن قيم المجتمع المصري.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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إصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"

06:40 GMT 25.11.2021
© Photoالإعلامية المصرية بسمة وهبة
الإعلامية المصرية بسمة وهبة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Photo
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أصيبت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، بوعكة صحية أثناء أحد الفواصل في حلقة أمس الأربعاء من برنامجها "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن إذاعة البرنامج توقفت إثر إصابة وهبة كما تم نقلها إلى المستشفى لإسعافها وتلقي العلاج اللازم.
وكانت وهبة قبل إصابتها خلال الفاصل قد عرضت بالفقرة الأولى من حلقة برنامجها تقريرا عن الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن في تواصل قوافل المساعدات المقدمة لأهالي محافظة أسوان المتضررين من السيول.
مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري ماسبيرو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
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وتطرقت وهبة في الفقرة الثانية إلى أزمة أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها مشيرة إلى أن "الجدل حول مطربي المهرجانات عاد بقوة بسبب قرار هاني شاكر بعضهم من الغناء".
وأعربت الإعلامية المصرية عن إعجابها بهذا اللون من الأغاني قائلة: "أنا معجبة بلون المهرجانات لكن مع تواجد كلمات محترمة، ومنذ عامين ظهرت أغنية بنت الجيران التي لفتت نظرنا للون المهرجانات".
وطالبت وهبة نقيب المهن الموسيقية المصري، الفنان هاني شاكر، بإنشاء شعبة لمطربي المهرجانات في النقابة كي تكون هناك ضوابط واضحة لشكل ونوعية كلمات المهرجانات، محذرة في الوقت ذاته من أغاني الراب قائلة: "لدي تحفظ كبير ضد أغاني الراب ونحذر بقوة منها".
في هذا السياق، عرضت بسمة وهبة مجموعة من أغاني الراب تحتوي على الكثير من الألفاظ الخارجة عن قيم المجتمع المصري.
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