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https://arabic.sputniknews.com/20211125/اجتماع-دول-منتدى-غاز-شرق-المتوسط-في-القاهرة-يختار-المصري-أسامة-مبارز-أمينا-عاما-لـ-3-سنوات-1053273336.html
اجتماع دول منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة يختار المصري أسامة مبارز أمينا عاما لـ 3 سنوات
اجتماع دول منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة يختار المصري أسامة مبارز أمينا عاما لـ 3 سنوات
عقد في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط، حيث تم اختيار وكيل وزارة البترول المصرية، أسامة مبارز، أمينا عاما... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T12:49+0000
2021-11-25T12:49+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وتوافقت الدول أعضاء المنتدى على برنامج عمل وخارطة طريق المنتدى لعام 2022.وقال البيان الختامي: "الاجتماع شهد خطوة مهمة، حيث وافق الوزراء بالإجماع على تعيين مبارز أمينا عاما للمنتدى خلال السنوات الثلاث المقبلة، بجانب تعيين ناتاشا بيليدس وزيرة الطاقة في قبرص رئيسا للاجتماع الوزاري، ووزير البترول المصري طارق الملا رئيسا مناوبا لعام 2022".وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا، في بيان، أن المنتدى بدأ مراجعة أولى مراحل استراتيجية العمل طويلة الأجل، التي تشمل مهام المنتدى، والرؤية التي يعمل وفقا لها، والتركيز على موضوع تحول الطاقة والحد من الانبعاثات، لمكافحة التغير المناخي، كأحد الموضوعات التي تحظى بأهمية خاصة عالميا.وقال الملا: "اتفقنا سوياً، كدول منفردة وداخل المنتدى، على أن مواجهة التغير المناخي وتوفير مصادر طاقة نظيفة، أصبح ضرورة، وبالتالي نحتاج البناء على الموضوعات التي ناقشناها في قمة المناخ كوب 26 (مؤتمر غلاسكو) لدعم التوجه العالمي لتحقيق تنمية مستدامة".وأضاف: "السيناريوهات لتحقيق صافي صفر انبعاثات، بحلول عام 2025، أشارت إلى أن الغاز الطبيعي سيلبي دوراً محورياً في مشهد الطاقة المستقبلي".وضم الاجتماع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ناتاشا بيليديس، ووزير البيئة والطاقة اليوناني كوستاس سريكاس، ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، ومستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى.كما ضم، مدير الشئون الدولية لوزير الشئون الخارجية والأوروبية الفرنسى ميشيل ميراييه، وسفير إيطاليا بالقاهرة ميشيل كوارونى، ومستشار وزارة الطاقة الأمريكية نيكولاس شيرمان، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، ومدير العمليات بالبنك الدولى روبرت بوجواد.ووقعت الدول المؤسسة للمنتدى، وهي مصر واليونان وقبرص وإسرائيل وفلسطين والأردن وإيطاليا، في القاهرة، ميثاق المنتدى؛ والذي وضع ضمن أهدافه احترام حقوق الدول الأعضاء بالمنتدى فيما يتعلق بمواردها، والحفاظ على هذه الموارد واستخدامها لصالح الشعوب.وأعلنت الدول المؤسسة دخول ميثاق المنتدى حيز التنفيذ، منذ الأول من آذار/مارس الماضي؛ ووافقت على طلب فرنسا الانضمام للمنتدى بصفة عضو، وطلب الولايات المتحدة الانضمام بصفة مراقب.ويسعى المنتدى لوضع سياسات إقليمية لإنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي بالتعاون بين الدول الأعضاء وكذلك مساعدة الدول المستهلكة للغاز في تأمين احتياجاتها، وبناء سوق إقليمي لإنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي.
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اجتماع دول منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة يختار المصري أسامة مبارز أمينا عاما لـ 3 سنوات

12:49 GMT 25.11.2021
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مصر - القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
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عقد في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط، حيث تم اختيار وكيل وزارة البترول المصرية، أسامة مبارز، أمينا عاما للمنتدى لمدة 3 سنوات، اعتبارا من بداية العام المقبل.
القاهرة- سبوتنيك. وتوافقت الدول أعضاء المنتدى على برنامج عمل وخارطة طريق المنتدى لعام 2022.
وقال البيان الختامي: "الاجتماع شهد خطوة مهمة، حيث وافق الوزراء بالإجماع على تعيين مبارز أمينا عاما للمنتدى خلال السنوات الثلاث المقبلة، بجانب تعيين ناتاشا بيليدس وزيرة الطاقة في قبرص رئيسا للاجتماع الوزاري، ووزير البترول المصري طارق الملا رئيسا مناوبا لعام 2022".
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا، في بيان، أن المنتدى بدأ مراجعة أولى مراحل استراتيجية العمل طويلة الأجل، التي تشمل مهام المنتدى، والرؤية التي يعمل وفقا لها، والتركيز على موضوع تحول الطاقة والحد من الانبعاثات، لمكافحة التغير المناخي، كأحد الموضوعات التي تحظى بأهمية خاصة عالميا.
وقال الملا: "اتفقنا سوياً، كدول منفردة وداخل المنتدى، على أن مواجهة التغير المناخي وتوفير مصادر طاقة نظيفة، أصبح ضرورة، وبالتالي نحتاج البناء على الموضوعات التي ناقشناها في قمة المناخ كوب 26 (مؤتمر غلاسكو) لدعم التوجه العالمي لتحقيق تنمية مستدامة".
وأضاف: "السيناريوهات لتحقيق صافي صفر انبعاثات، بحلول عام 2025، أشارت إلى أن الغاز الطبيعي سيلبي دوراً محورياً في مشهد الطاقة المستقبلي".

وأوضح أن نجاح قمة المناخ الأخيرة سيساهم بشكل مباشر في إنجاح القمة المقبلة، المقرر عقدها في مصر، العام المقبل، بالنيابة عن القارة الأفريقية.

وضم الاجتماع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ناتاشا بيليديس، ووزير البيئة والطاقة اليوناني كوستاس سريكاس، ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، ومستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى.
كما ضم، مدير الشئون الدولية لوزير الشئون الخارجية والأوروبية الفرنسى ميشيل ميراييه، وسفير إيطاليا بالقاهرة ميشيل كوارونى، ومستشار وزارة الطاقة الأمريكية نيكولاس شيرمان، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، ومدير العمليات بالبنك الدولى روبرت بوجواد.
ووقعت الدول المؤسسة للمنتدى، وهي مصر واليونان وقبرص وإسرائيل وفلسطين والأردن وإيطاليا، في القاهرة، ميثاق المنتدى؛ والذي وضع ضمن أهدافه احترام حقوق الدول الأعضاء بالمنتدى فيما يتعلق بمواردها، والحفاظ على هذه الموارد واستخدامها لصالح الشعوب.
وأعلنت الدول المؤسسة دخول ميثاق المنتدى حيز التنفيذ، منذ الأول من آذار/مارس الماضي؛ ووافقت على طلب فرنسا الانضمام للمنتدى بصفة عضو، وطلب الولايات المتحدة الانضمام بصفة مراقب.
ويسعى المنتدى لوضع سياسات إقليمية لإنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي بالتعاون بين الدول الأعضاء وكذلك مساعدة الدول المستهلكة للغاز في تأمين احتياجاتها، وبناء سوق إقليمي لإنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي.
منظمة غاز شرق المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2020
منظمة غاز شرق المتوسط
24 سبتمبر 2020, 13:10 GMT
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