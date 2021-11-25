احتجاجات إسبانية ضد المغرب بسبب مزرعة لتربية الأسماك

ووفقا لصحيفة "ألبايسس" المحلية، فإن وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية قد سلمت الأسبوع الماضي، مذكرة احتجاج لسفارة المغرب بإسبانيا، تعترض فيها على إنشاء مزرعة لتربية الأسماك بمحاذاة جزر الجعفرية.أشارت الصحيفة نقلا عن مصادر إسبانية إلى أن وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألفاريس بوينو اعتبر المشروع المغربي بمثابة "احتلال غير مشروع للمياه الاقليمية الإسبانية" و يشكل "خطرا على أمن الملاحة البحرية و تهديدا للبيئة".كما أفادت الصحيفة بأن وزارة النقل الإسبانية أعطت مهلة 20 يوما للشركة الإسبانية المختصة في تربية الأسماك "مورينو" لسحب الأقفاص البحرية، التي وفرتها و أقامتها لحساب الشركة المغربية "مزارع تربية الأسماك المتوسطية"، مهددة إياها بفرض عقوبات "لإقامة مشروع ينتهك قانوني البيئة والسلامة البحرية".هذا ونشرت الجريدة الرسمية المغربية، في 7 مارس/آذار الماضي، قرار منح رخصة إقامة المزرعة السمكية لشركة "ميديترينيان أكوافارم المغربية ش.م". وخلال الصيف، بدأ تركيب الأقفاص، وهي نوع من الفخاخ التي تحاصر الأسماك. وتم بالفعل في بداية الشهر الجاري تركيب 16 قفصا.
احتجت اسبانيا على إنشاء المغرب مزرعة لتربية الأسماك في جزر الجعفرية، مشيرة إلى مشروع "احتلال غير مشروع" للمياه الإقليمية الإسبانية.
ووفقا لصحيفة "ألبايسس" المحلية، فإن وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية قد سلمت الأسبوع الماضي، مذكرة احتجاج لسفارة المغرب بإسبانيا، تعترض فيها على إنشاء مزرعة لتربية الأسماك بمحاذاة جزر الجعفرية.
أشارت الصحيفة نقلا عن مصادر إسبانية إلى أن وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألفاريس بوينو اعتبر المشروع المغربي بمثابة "احتلال غير مشروع للمياه الاقليمية الإسبانية" و يشكل "خطرا على أمن الملاحة البحرية و تهديدا للبيئة".
🇪🇸| إسبانيا تحتج على المغرب وتمنحه 20 يوما لسحب مشروع بحري
أفادت صحف إسبانية، الأربعاء، أن مدريد منحت المغرب مهلة 20 يوما لإزالة المزرعة المخصصة لتربية الأسماك بالقرب من مياه الجزر الجعفرية، مضيفة أن إسبانيا قدمت مذكرة احتجاج رسمي إلى سفارة الرباط في مدريد، وفق مصادر دبلوماسية. pic.twitter.com/xCIG3Hr2Gr
كما أفادت الصحيفة بأن وزارة النقل الإسبانية أعطت مهلة 20 يوما للشركة الإسبانية المختصة في تربية الأسماك "مورينو" لسحب الأقفاص البحرية، التي وفرتها و أقامتها لحساب الشركة المغربية "مزارع تربية الأسماك المتوسطية"، مهددة إياها بفرض عقوبات "لإقامة مشروع ينتهك قانوني البيئة والسلامة البحرية".
هذا ونشرت الجريدة الرسمية المغربية، في 7 مارس/آذار الماضي، قرار منح رخصة إقامة المزرعة السمكية لشركة "ميديترينيان أكوافارم المغربية ش.م". وخلال الصيف، بدأ تركيب الأقفاص، وهي نوع من الفخاخ التي تحاصر الأسماك. وتم بالفعل في بداية الشهر الجاري تركيب 16 قفصا.