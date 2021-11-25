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https://arabic.sputniknews.com/20211125/استقبال-ابن-زايد-في-أنقرة-يثير-تفاعلا-واسعا-ومغردون-يعتبرونه-سابقة-في-البروتوكول-التركي-1053262401.html
استقبال ابن زايد في أنقرة يثير تفاعلا واسعا... ومغردون يعتبرونه "سابقة في البروتوكول التركي"
استقبال ابن زايد في أنقرة يثير تفاعلا واسعا... ومغردون يعتبرونه "سابقة في البروتوكول التركي"
أثار الاستقبال الحافل للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لدى وصوله للعاصمة التركية، موجة من التفاعل على مواقع... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T06:19+0000
2021-11-25T06:40+0000
الإمارات
تركيا
أردوغان
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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هذا ووصل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، يوم الأربعاء، إلى أنقرة، وكان في استقباله الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان.وحظي استقبال ولي عهد أبو ظبي، بموجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل، حيث وصف صاحب الحساب "يوسف الشريف" على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" هذا الاستقبال بأنه سابقة من نوعه، قائلا: "احتفال رسمي وبروتوكول استقبال الرؤساء تم ترتيبه في أنقرة تركيا من قبل الرئيس اردوغان لولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد في سابقة من نوعها! حفاوة غير مسبوقة لمن يدرك ويتابع موضوع البروتوكول بين الدول".لترد صاحبة الحساب "Esma Saeb Afandi" بتغريدة جاء فيها "بروتوكول استقبال الرؤساء في تركيا معروف لا يتغير واليوم تم تطبيق البروتوكول كما هوه دون اي تغيير او تعديل".ليبجيبها صاحب الحساب "يوسف الشريف"، قائلا: "صحيح، لكن الشيخ محمد بن زايد هو ولي عهد ابوظبي، ليس رئيس حكومة او دولة، لذا فان ترتيب استقبال رئاسي له كان سابقة في البروتوكول واشارة على حفاوة الاستقبال".ووصف صاحب الحساب "مبارك اليافعي Mubarak Alyafei"، الاستقبال بالاستثنائي والتاريخي، قائلا: "خلال زيارة سموه لـ تركيا.. استقبال استثنائي وتاريخي لـ محمد بن زايد في أنقرة، في تأكيد على أهمية الزيارة وتدشينها لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين".
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الإمارات, تركيا, أردوغان, الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

استقبال ابن زايد في أنقرة يثير تفاعلا واسعا... ومغردون يعتبرونه "سابقة في البروتوكول التركي"

06:19 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 06:40 GMT 25.11.2021)
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPOمراسم استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في أنقرة
مراسم استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPO
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أثار الاستقبال الحافل للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لدى وصوله للعاصمة التركية، موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا ووصل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، يوم الأربعاء، إلى أنقرة، وكان في استقباله الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان.
وحظي استقبال ولي عهد أبو ظبي، بموجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل، حيث وصف صاحب الحساب "يوسف الشريف" على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" هذا الاستقبال بأنه سابقة من نوعه، قائلا: "احتفال رسمي وبروتوكول استقبال الرؤساء تم ترتيبه في أنقرة تركيا من قبل الرئيس اردوغان لولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد في سابقة من نوعها! حفاوة غير مسبوقة لمن يدرك ويتابع موضوع البروتوكول بين الدول".
لترد صاحبة الحساب "Esma Saeb Afandi" بتغريدة جاء فيها "بروتوكول استقبال الرؤساء في تركيا معروف لا يتغير واليوم تم تطبيق البروتوكول كما هوه دون اي تغيير او تعديل".
ليبجيبها صاحب الحساب "يوسف الشريف"، قائلا: "صحيح، لكن الشيخ محمد بن زايد هو ولي عهد ابوظبي، ليس رئيس حكومة او دولة، لذا فان ترتيب استقبال رئاسي له كان سابقة في البروتوكول واشارة على حفاوة الاستقبال".
ووصف صاحب الحساب "مبارك اليافعي Mubarak Alyafei"، الاستقبال بالاستثنائي والتاريخي، قائلا: "خلال زيارة سموه لـ تركيا.. استقبال استثنائي وتاريخي لـ محمد بن زايد في أنقرة، في تأكيد على أهمية الزيارة وتدشينها لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين".
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