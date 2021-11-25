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https://arabic.sputniknews.com/20211125/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدعو-لوقف-فوري-للقتال-في-إثيوبيا-1053259730.html
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للقتال في إثيوبيا
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للقتال في إثيوبيا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس إلى وقف فوري للقتال في إثيوبيا دون أي شروط مسبقة. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T00:24+0000
2021-11-25T00:24+0000
2021-11-25T00:24+0000
الأمم المتحدة
إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غوتيريس على تويتر: "عملية السلام هنا في كولومبيا تلهمني لتوجيه نداء عاجل لأطراف الصراع في إثيوبيا لوقف إطلاق النار على الفور، ودون شروط مسبقة لإنقاذ البلاد".هذا وتوجه الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء بزيارة رسمية إلى بوجوتا عاصمة كولومبيا حيث التقى مع رئيس البلاد إيفان دوكي.واندلعت الحرب شمال إثيوبيا، قبل 11 شهرا، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا.ولقي آلاف الإثيوبيين حتفهم، وفر آلاف آخرين من منازلهم إلى مناطق أكثر أمنا وإلى السودان المجاور؛ وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.
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الأمم المتحدة, إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للقتال في إثيوبيا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس إلى وقف فوري للقتال في إثيوبيا دون أي شروط مسبقة.
موسكو -
سبوتنيك
. وكتب غوتيريس على تويتر: "عملية السلام هنا في كولومبيا تلهمني لتوجيه نداء عاجل لأطراف الصراع في إثيوبيا لوقف إطلاق النار على الفور، ودون شروط مسبقة لإنقاذ البلاد".
هذا وتوجه الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء بزيارة رسمية إلى بوجوتا عاصمة كولومبيا حيث التقى مع رئيس البلاد إيفان دوكي.
واندلعت
الحرب شمال إثيوبيا، قبل 11 شهرا
، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا.
ولقي آلاف الإثيوبيين حتفهم، وفر آلاف آخرين من منازلهم إلى مناطق أكثر أمنا وإلى السودان المجاور؛ وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.