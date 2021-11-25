"الأنيق"... بيع أغلى ماعز في أستراليا بسعر قياسي... فيديو

وحطم الماعز "مراكش" الرقم القياسي السابق البالغ 12 ألف دولار، ووصف المشتري أندرو موسيلي الذي اشترى الماعز بـ"الأنيق".وقال موسيلي إن ما أثار إعجابه في الماعز، هو أنه بدا في صحة ممتازة، الأمر الذي يخوله لإنجاب ماعز عالي الجودة.يذكر أن موسيلي كان قد سبق وأن امتلك أغلى ماعز في أستراليا بمبلغ وصل لـ9 آلاف دولار، وكان قد اعتاد منذ طفولته في غرب نيو ساوث ويلز، على تربية الماعز البري وبيعها مقابل 5 دولارات، عندما كان صبيا، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وقال إن حقيقة وجود عدد أقل بكثير من الماعز البري المتبقية تفسر جزئيا سبب ارتفاع سعر الماعز مثل "مراكش".
وقال موسيلي إن ما أثار إعجابه في الماعز، هو أنه بدا في صحة ممتازة، الأمر الذي يخوله لإنجاب ماعز عالي الجودة.
يذكر أن موسيلي كان قد سبق وأن امتلك أغلى ماعز في أستراليا بمبلغ وصل لـ9 آلاف دولار، وكان قد اعتاد منذ طفولته في غرب نيو ساوث ويلز، على تربية الماعز البري وبيعها مقابل 5 دولارات، عندما كان صبيا، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وقال إن حقيقة وجود عدد أقل بكثير من الماعز البري المتبقية تفسر جزئيا سبب ارتفاع سعر الماعز مثل "مراكش".