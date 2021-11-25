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الاتحاد الأوروبي: مفتشو وكالة الطاقة الذرية تعرضوا لـ"تفتيش جسدي مفرط التوغل" في إيران
الاتحاد الأوروبي: مفتشو وكالة الطاقة الذرية تعرضوا لـ"تفتيش جسدي مفرط التوغل" في إيران
انتقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، ما قال إنها "عملية ترهيب" تعرض لها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارات المواقع النووية في إيران. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T16:07+0000
2021-11-25T16:07+0000
العالم
أخبار إيران
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إيران
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وقال الاتحاد الأوروبي إن مفتشي الوكالة الدولية تعرضوا لعمليات "تفتيش جسدية مفرطة التوغل" أثناء زياراتهم منشآت في إيران، حسبما نقلت شبكة "الشرق نيوز".وأضاف الاتحاد الأوروبي أن "عملية الترهيب" التي تعرض لها مفتشو وكالة الطاقة الذرية من قبل السلطات الإيرانية "أمر غير مقبول".وحث الاتحاد الأوروبي في إفادته، إيران، على التعاون بشكل كامل مع مفتشي الوكالة الدولية "دون مزيد من التأخير أو فرض الشروط" على حد قوله.بالأمس، قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إن طهران تقوض قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة نشاطها النووي.ومع ذلك، أبدت الدول الثلاث في بيان مشترك، ثقتها في التوصل لتفاهم مع طهران حول العودة للاتفاق النووي عبر المفاوضات التي من المقرر استئنافها الأسبوع المقبل.في وقت سابق، قالت الوكالة الدولية إن مفتشيها تعرضوا لمعاملة مثيرة للقلق في إيران، حيث خضع بعضهم "لتفتيش مبالغ به من قبل عناصر أمن".
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العالم, أخبار إيران, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, إيران

الاتحاد الأوروبي: مفتشو وكالة الطاقة الذرية تعرضوا لـ"تفتيش جسدي مفرط التوغل" في إيران

16:07 GMT 25.11.2021
© REUTERS / LEONHARD FOEGER المدير العام السادس للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، فيينا، النمسا 13 سبتمبر 2021
 المدير العام السادس للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، فيينا، النمسا 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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انتقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، ما قال إنها "عملية ترهيب" تعرض لها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارات المواقع النووية في إيران.
وقال الاتحاد الأوروبي إن مفتشي الوكالة الدولية تعرضوا لعمليات "تفتيش جسدية مفرطة التوغل" أثناء زياراتهم منشآت في إيران، حسبما نقلت شبكة "الشرق نيوز".
وأضاف الاتحاد الأوروبي أن "عملية الترهيب" التي تعرض لها مفتشو وكالة الطاقة الذرية من قبل السلطات الإيرانية "أمر غير مقبول".
وحث الاتحاد الأوروبي في إفادته، إيران، على التعاون بشكل كامل مع مفتشي الوكالة الدولية "دون مزيد من التأخير أو فرض الشروط" على حد قوله.
قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
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أمس, 17:31 GMT
بالأمس، قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إن طهران تقوض قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة نشاطها النووي.
ومع ذلك، أبدت الدول الثلاث في بيان مشترك، ثقتها في التوصل لتفاهم مع طهران حول العودة للاتفاق النووي عبر المفاوضات التي من المقرر استئنافها الأسبوع المقبل.
في وقت سابق، قالت الوكالة الدولية إن مفتشيها تعرضوا لمعاملة مثيرة للقلق في إيران، حيث خضع بعضهم "لتفتيش مبالغ به من قبل عناصر أمن".
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