تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211125/البرهان-يثمن-دور-السعودية-الداعم-للتحول-الديمقراطي-في-بلاده-1053277928.html
البرهان يثمن دور السعودية الداعم للتحول الديمقراطي في بلاده
البرهان يثمن دور السعودية الداعم للتحول الديمقراطي في بلاده
ثمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، الموقف السعودي الذي وصفه بـ"الداعم" للتحول في بلاده. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T15:34+0000
2021-11-25T15:34+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_14:0:1065:591_1920x0_80_0_0_61486d8763eb88f559774f3cc792f904.jpg
وخلال اجتماعه بسفير السعودية بالخرطوم، علي بن حسن جعفر سفير، أثنى البرهان على "الأدوار المتعاظمة التي تضطلع بها السعودية لدعم الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".ونقل السفير إلى البرهان، تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على نجاح الأطراف الساسية والقوات المسلحة في التوصل إلى اتفاق.ووصف جعفر الاتفاق بـ"التاريخي" والذي يضع السودان على مسار الانتقال الديمقراطي، مع عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، مؤكدا أهمية العمل على تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.وأضاف السفير السعودي، أنه بحث مع البرهان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، لافتا إلى استعداد المملكة لتقديم أوجه العون كافة من أجل إنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/حمدوك-ينفي-تعرضه-لضغوط-لأجل-توقيع-الاتفاق-السياسي-مع-البرهان-فيديو-1053245091.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_145:0:933:591_1920x0_80_0_0_085d4ddc76d7ce4a3e7b06a5607c2cea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار السعودية اليوم

البرهان يثمن دور السعودية الداعم للتحول الديمقراطي في بلاده

15:34 GMT 25.11.2021
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Sputnik . محمد الفاتح
تابعنا عبر
ثمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، الموقف السعودي الذي وصفه بـ"الداعم" للتحول في بلاده.
وخلال اجتماعه بسفير السعودية بالخرطوم، علي بن حسن جعفر سفير، أثنى البرهان على "الأدوار المتعاظمة التي تضطلع بها السعودية لدعم الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
ونقل السفير إلى البرهان، تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على نجاح الأطراف الساسية والقوات المسلحة في التوصل إلى اتفاق.
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
حمدوك ينفي تعرضه لضغوط لأجل توقيع الاتفاق السياسي مع البرهان... فيديو
أمس, 16:41 GMT
ووصف جعفر الاتفاق بـ"التاريخي" والذي يضع السودان على مسار الانتقال الديمقراطي، مع عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، مؤكدا أهمية العمل على تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.
وأضاف السفير السعودي، أنه بحث مع البرهان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، لافتا إلى استعداد المملكة لتقديم أوجه العون كافة من أجل إنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:07 GMTالاتحاد الأوروبي: مفتشو وكالة الطاقة الذرية تعرضوا لـ"تفتيش جسدي مفرط التوغل" في إيران
15:57 GMTإسرائيل تحذر أمريكا من إبرام اتفاق نووي جزئي مع إيران
15:35 GMTأبرز المستبعدين من انتخابات الرئاسة الليبية... والأسباب
15:35 GMTالقنصل العراقي: رحلة الإجلاء ستكون مدفوعة التكاليف
15:34 GMTالبرهان يثمن دور السعودية الداعم للتحول الديمقراطي في بلاده
15:31 GMTعلماء: ظهور متحور جديد لكورونا يتهرب من الجهاز المناعي
15:18 GMTانقطاع التواصل بعمال الإنقاذ في منجم في كوزباس في سيبيريا
15:15 GMTالجيش الإسرائيلي يتهم ضابطا في الجيش السوري بمساعدة "حزب الله"
15:09 GMTالحكومة البريطانية تدعو إلى إنشاء هيئة جديدة مسؤولة عن كرة القدم
14:57 GMTوزير السياحة السوري يكشف عن عدد الزوار لهذا العام والمشاريع الاستثمارية التي عادت للعمل
14:54 GMTبعد تحديثها... ازدياد الفعالية القتالية لطائرة "ميغ-31" بنحو 3 مرات
14:51 GMTتداعيات التقارب المغربي الإسرائيلي على أمن الجزائر والمنطقة
14:43 GMTمستشار برلمان كردستان العراق لـ"سبوتنيك": احتجاجات الطلاب محقة وسنتخذ إجراءات لدعمهم
14:38 GMTالحكومة اللبنانية تحتاج إلى دعم روحاني... ومادي أيضا
14:33 GMTسيف الإسلام القذافي يوجه رسالة بخط يده إلى الشعب الليبي بعد استبعاده
14:30 GMTتدريبات عسكرية داخل أسوار مجلس الأمة الكويتي تثير حفيظة النواب
14:28 GMTاحتياطيات روسيا الدولية تسجل أعلى مستوى لها وتبلغ 626.3 مليار دولار
14:07 GMTبغداد وطهران تقرران اتخاذ كافة الإجراءات لملاحقة ومعاقبة المتورطين في مقتل قاسم سليماني
13:55 GMTبولندا تدعو حلف الناتو لرفع جاهزية القوات على الجانب الشرقي
13:50 GMT"الأنيق"... بيع أغلى ماعز في أستراليا بسعر قياسي... فيديو