البرهان يثمن دور السعودية الداعم للتحول الديمقراطي في بلاده

وخلال اجتماعه بسفير السعودية بالخرطوم، علي بن حسن جعفر سفير، أثنى البرهان على "الأدوار المتعاظمة التي تضطلع بها السعودية لدعم الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".ونقل السفير إلى البرهان، تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على نجاح الأطراف الساسية والقوات المسلحة في التوصل إلى اتفاق.ووصف جعفر الاتفاق بـ"التاريخي" والذي يضع السودان على مسار الانتقال الديمقراطي، مع عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، مؤكدا أهمية العمل على تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.وأضاف السفير السعودي، أنه بحث مع البرهان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، لافتا إلى استعداد المملكة لتقديم أوجه العون كافة من أجل إنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان.
ثمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، الموقف السعودي الذي وصفه بـ"الداعم" للتحول في بلاده.
وخلال اجتماعه بسفير السعودية بالخرطوم، علي بن حسن جعفر سفير، أثنى البرهان على "الأدوار المتعاظمة التي تضطلع بها السعودية لدعم الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
ونقل السفير إلى البرهان، تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على نجاح الأطراف الساسية والقوات المسلحة في التوصل إلى اتفاق.
ووصف جعفر الاتفاق بـ"التاريخي" والذي يضع السودان على مسار الانتقال الديمقراطي، مع عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، مؤكدا أهمية العمل على تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.
وأضاف السفير السعودي، أنه بحث مع البرهان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، لافتا إلى استعداد المملكة لتقديم أوجه العون كافة من أجل إنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان.