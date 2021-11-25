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https://arabic.sputniknews.com/20211125/التحالف-العربي-استهداف-معسكر-دار-الرئاسة-في-صنعاء-بعد-عملية-استخباراتية-دقيقة-1053286182.html
التحالف العربي: استهداف معسكر دار الرئاسة في صنعاء بعد عملية استخباراتية دقيقة
التحالف العربي: استهداف معسكر دار الرئاسة في صنعاء بعد عملية استخباراتية دقيقة
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، استهداف معسكر دار الرئاسة بالعاصمة اليمنية صنعاء. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T23:11+0000
2021-11-25T23:11+0000
اليمن
التحالف العربي
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وقال التحالف في بيان إن "استهداف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة"، بحسب التلفزيون السعودي.وأضاف: "رصدنا تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر والقيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة".وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.بالمقابل، تنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/التحالف-العربي-بدء-تنفيذ-ضربات-جوية-لأهداف-عسكرية-مشروعة-في-صنعاء-1052660963.html
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اليمن, التحالف العربي

التحالف العربي: استهداف معسكر دار الرئاسة في صنعاء بعد عملية استخباراتية دقيقة

23:11 GMT 25.11.2021
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Panavia Tornado IDS '7507'الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية "تورنادو" (Panavia Tornado) السعودية،
الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية تورنادو (Panavia Tornado) السعودية، - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Panavia Tornado IDS '7507'
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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، استهداف معسكر دار الرئاسة بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وقال التحالف في بيان إن "استهداف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة"، بحسب التلفزيون السعودي.
وأضاف: "رصدنا تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر والقيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة".
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
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وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.
بالمقابل، تنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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