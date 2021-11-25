https://arabic.sputniknews.com/20211125/التحقيق-مع-دبلوماسيين-تونسيين-دعموا-الإرهاب-في-سوريا--1053280692.html

التحقيق مع دبلوماسيين تونسيين دعموا الإرهاب في سوريا

التحقيق مع دبلوماسيين تونسيين دعموا الإرهاب في سوريا

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" الذي يبث عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" عدة موضوعات وهي تأكيد البرلمان العراقي لـ"بلا قيود" أنه يدعم مطالب الطلاب المحتجين،... 25.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-25T17:57+0000

2021-11-25T17:57+0000

2021-11-25T18:37+0000

راديو

بلا قيود

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التحقيق مع دبلوماسيين تونسيين دعموا الإرهاب في سوريا التحقيق مع دبلوماسيين تونسيين دعموا الإرهاب في سوريا

فتح القضاء التونسي ملفا كان مطويا منذ سنوات للتحقيق مع موظفين حكوميين بتهمة "تزوير مضامين وثيقة شهادة الميلاد، واستخراج بطاقات تعريف (هوية)، وجوازات سفر تونسية، وتزوير شهادات الجنسية التونسية"، ومنحها لأشخاص بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، وبينها ملفات قنصل تونسي سابق لدى سوريا.وحول هذا الموضوع قال الأستاذ منير بن صالحة، رئيس الجمعية التونسية للقانون الجنائي، لـ "بلا قيود": "تدليس الوثائق جريمة، وعندما تقترن بفكر إرهابي أو بمساعدة إرهابين تخرج من إطار كونها جريمة وتدخل في منحى الجريمة الإرهابية وتكون عقوبتها أكثر بكثير من الحق العام، وهذا الملف مصبوغ بصبغة الإرهاب، واليوم سوريا وتونس على علاقة طيبة ولكن في تلك الفترة التي تم الحديث عنها حول تورط دبلوماسيين تونسيين في سوريا بدعم الإرهاب، كان الإخوان مسيطرين على أعلى هرم في السلطة في تونس وكل مقاليدها، لذلك كان لدينا ملفات عديدة لم يتمكن القضاء من حسمها آنذاك، وأصبح اليوم في عهد الرئيس الحالي بالإمكان البت فيها، علما أنني أؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولايمكنني إثقال كاهل المتهمين قبل إثبات إدانتهم.خبير:الإمارات تقدم الاستثمارات لتركيا مقابل انسحابها من الشأن العربيوقعت تركيا والإمارات، على 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، خلال زيارة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا.وحول المقابل الذي ستقدمه أنقرة قال الخبير بالشأن التركي، فائق بولوت، لـ"بلا قيود": "هذه الاستثمارات لن تكون كافية لدعم الاقتصاد التركي وانهيار العملة الوطنية لأنها تحتاج إلى مدة طويلة لتحقق ثمارها، وأعتقد أن الإمارات تريد بالمقابل أن تخرج تركيا من العراق وسوريا وليبيا وتبتعد عن الشأن العربي إضافة إلى قبول التطبيع مع إسرائيل."التفاصيل في الملف الصوتي

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104126/78/1041267852_0:0:999:999_100x100_80_0_0_b1cfb6f814c058c8c16874347b313be4.jpg

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