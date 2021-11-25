الجرجير يسبب الفشل الكلوي والسرطان إذا ظهرت عليه تلك العلامات

وقالت مجلة "هن" إنه على الرغم من فوائده الجرجير المتعددة إلا أنه إذا تمت زراعته بطريقة خاطئة فقد يصبح به مادة سامة تؤدي إلى مخاطر صحية كبيرةوحذر حسونة من تناول الجرجير إذا لوحظ أن أوراقه طويلة وعريضة بشكل مبالغ فيه، وأن حجمه أكبر من المعتاد، حيث أن تلك العلامات تعني أنه تم ري هذا الجرجير بمياه الصرف الصحي خلال مراحل نموه.وأوضح أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن "الجرجير الفاسد هو الذي روى بمياه صرف صحي مليئة بالميكروبات، والمواد الكيميائية لتسريع نموه والتعجيل بوقت حصاده وجعله أكبر حجما.وشدد الخبير على خطورة هذا النوع من الجرجير حيث يسبب العديد من المخاطر والأمراض الصحية، على رأسها أمراض السرطان المختلفة، مثل سرطان الكبد، فضلًا عن الإصابة بالفشل الكلوي، كما يسبب أيضا أمراضا الجهاز التنفسي، والحساسية.في السياق ذاته، حذر خبير التغذية كذلك من شراء خضار نبات الفجل الذي يتميز بالحجم الأكبر عن المعتاد، مؤكدًا أن مثل الجرجير أيضا في مخاطره.
كشف الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث في مصر، عن علامات محددة إذ ظهرت على الجرجير فإنه يحظر تناوله لأنه في تلك الحالة يسبب الإصابة بأمراض قاتلة مثل الفشل الكلوي والسرطان.
وقالت مجلة "هن" إنه على الرغم من فوائده الجرجير المتعددة إلا أنه إذا تمت زراعته بطريقة خاطئة فقد يصبح به مادة سامة تؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة
وحذر حسونة من تناول الجرجير إذا لوحظ أن أوراقه طويلة وعريضة بشكل مبالغ فيه، وأن حجمه أكبر من المعتاد، حيث أن تلك العلامات تعني أنه تم ري هذا الجرجير بمياه الصرف الصحي خلال مراحل نموه.
وأوضح أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن "الجرجير الفاسد هو الذي روى بمياه صرف صحي مليئة بالميكروبات، والمواد الكيميائية لتسريع نموه والتعجيل بوقت حصاده وجعله أكبر حجما.
وشدد الخبير على خطورة هذا النوع من الجرجير حيث يسبب العديد من المخاطر والأمراض الصحية، على رأسها أمراض السرطان المختلفة، مثل سرطان الكبد، فضلًا عن الإصابة بالفشل الكلوي، كما يسبب أيضا أمراضا الجهاز التنفسي، والحساسية.
في السياق ذاته، حذر خبير التغذية كذلك من شراء خضار نبات الفجل الذي يتميز بالحجم الأكبر عن المعتاد، مؤكدًا أن مثل الجرجير أيضا في مخاطره.