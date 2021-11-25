تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الجيش الإثيوبي ينتشر في محيط سد النهضة لصد أي عدوان بعد محاولات لمهاجمته
https://arabic.sputniknews.com/20211125/الجزائر-إسرائيل-والمغرب-استهدفتا-بلادنا-خلال-زيارة-غانتس-إلى-الرباط-1053283877.html
الجزائر: إسرائيل والمغرب "استهدفتا" بلادنا خلال زيارة غانتس إلى الرباط
الجزائر: إسرائيل والمغرب "استهدفتا" بلادنا خلال زيارة غانتس إلى الرباط
قال مسؤول جزائري كبير، اليوم الخميس، إن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للمغرب، هذا الأسبوع، كانت "تستهدف" بلاده. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T20:10+0000
2021-11-25T20:27+0000
العالم العربي
العالم
الجزائر
أخبار الجزائر اليوم
ازمة المغرب والبوليساريو
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1053075061_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_b10b4e3bf40a69406ab22f232aca96f2.jpg
جاءت زيارة الوزير الإسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وسط توترات بين الرباط والجزائر، وصلت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقال رئيس مجلس الشيوخ الجزائري صلاح غودجيل إن "الأعداء يحشدون أكثر فأكثر لتقويض الجزائر" التي "تستهدفها" هذه الزيارة، في إشارة لزيارة غانتس. غودجيل هو أكبر مسؤول في البلاد بعد الرئيس.أدلى غودجيل بهذه التصريحات بعد يوم من توقيع غانتس ووزير الدفاع المغربي عبد اللطيف الوديي على اتفاق أمني في الرباط.ويستهدف الاتفاق تسهيل حصول الرباط على صادرات عالية التقنية من إسرائيل، في أحدث خطوة بين البلدين لتعميق اتفاق تطبيع العلاقات المبرم العام الماضي.في السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي للوكالة الفرنسية، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن تل أبيب لديها اتفاقيات أمنية عدة مع دول حليفة، لكن اتفاق المغرب يمثل أول اتفاق من نوعه مع دولة ذات أغلبية عربية.يسيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية ويعتبر المستعمرة الإسبانية السابقة جزءا من أراضيه السيادية. فيما تدعم الجزائر حركة جبهة البوليساريو التي تنادي بالاستقلال في الصحراء الغربية.قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع جارتها العربية بدعوى تورطها في "أعمال عدائية"، رغم نفي الرباط.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/المغرب-يشتري-أسلحة-حديثة-من-إسرائيل-1053270832.html
https://arabic.sputniknews.com/20211125/تداعيات-التقارب-المغربي-الإسرائيلي-على-أمن-الجزائر-والمنطقة-1053276552.html
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1053075061_48:0:1469:1066_1920x0_80_0_0_7ba3cd4fec94245d18f86ddd526944a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, الجزائر, أخبار الجزائر اليوم, ازمة المغرب والبوليساريو, أخبار المغرب اليوم

الجزائر: إسرائيل والمغرب "استهدفتا" بلادنا خلال زيارة غانتس إلى الرباط

20:10 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 20:27 GMT 25.11.2021)
© twitter.com/gantzbeوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي في الرباط
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي في الرباط - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© twitter.com/gantzbe
تابعنا عبر
قال مسؤول جزائري كبير، اليوم الخميس، إن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للمغرب، هذا الأسبوع، كانت "تستهدف" بلاده.
جاءت زيارة الوزير الإسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وسط توترات بين الرباط والجزائر، وصلت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقال رئيس مجلس الشيوخ الجزائري صلاح غودجيل إن "الأعداء يحشدون أكثر فأكثر لتقويض الجزائر" التي "تستهدفها" هذه الزيارة، في إشارة لزيارة غانتس. غودجيل هو أكبر مسؤول في البلاد بعد الرئيس.
طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
المغرب يشتري أسلحة حديثة من إسرائيل
12:03 GMT
أدلى غودجيل بهذه التصريحات بعد يوم من توقيع غانتس ووزير الدفاع المغربي عبد اللطيف الوديي على اتفاق أمني في الرباط.
ويستهدف الاتفاق تسهيل حصول الرباط على صادرات عالية التقنية من إسرائيل، في أحدث خطوة بين البلدين لتعميق اتفاق تطبيع العلاقات المبرم العام الماضي.
في السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي للوكالة الفرنسية، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن تل أبيب لديها اتفاقيات أمنية عدة مع دول حليفة، لكن اتفاق المغرب يمثل أول اتفاق من نوعه مع دولة ذات أغلبية عربية.
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي في الرباط - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
تداعيات التقارب المغربي الإسرائيلي على أمن الجزائر والمنطقة
14:51 GMT
يسيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية ويعتبر المستعمرة الإسبانية السابقة جزءا من أراضيه السيادية. فيما تدعم الجزائر حركة جبهة البوليساريو التي تنادي بالاستقلال في الصحراء الغربية.
قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع جارتها العربية بدعوى تورطها في "أعمال عدائية"، رغم نفي الرباط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:41 GMTالسفارة الروسية في إثيوبيا: الوضع في حالة سلام واستقرار ولا نخطط لإجلاء موظفينا
20:26 GMTالجيش الإثيوبي ينتشر في محيط سد النهضة لصد أي عدوان بعد محاولات لمهاجمته
20:10 GMTالجزائر: إسرائيل والمغرب "استهدفتا" بلادنا خلال زيارة غانتس إلى الرباط
20:06 GMTالسودان... المتظاهرون يرفعون "الكرت الأحمر" لحمدوك والبرهان
20:01 GMTمركز المصالحة الروسية: الإرهابيون في محافظة إدلب يخزنون حاويات بها مواد سامة
19:34 GMTوكالة: تركيا والسعودية تبحثان العلاقات التجارية
19:15 GMTسيف الإسلام القذافي يطعن ضد قرار رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية
19:09 GMTوزير الزراعة السوري لـ"سبوتنيك": بذور القمح الأمريكية في غاية الخطورة وتوزيعها استكمال لـ"قيصر"
18:59 GMTأول رئيس عربي لمنظمة الإنتربول... من هو اللواء أحمد الريسي؟
18:53 GMTتقارب إيراني – إماراتي بعد سنوات من الجفاء.. فهل بدأت عملية خلط الأوراق؟
18:50 GMTخبير: التحدي الأكبر لواشنطن " كيفية ترجمة رسائل أوستن للحلفاء وتحويلها لخطوات ملموسة"؟
18:01 GMTاستبعاد سيف الإسلام القذافي من سباق رئاسة ليبيا.. ميقاتي في الفاتيكان وعون في قطر لبحث أزمة لبنان
17:57 GMTالتحقيق مع دبلوماسيين تونسيين دعموا الإرهاب في سوريا
17:26 GMTالأردن يدعو رعاياه في إثيوبيا لمغادرة البلاد بأقرب فرصة
17:19 GMTحفل مهيب خطف أنظار العالم إلى طريق الكباش في مصر... فيديو
17:14 GMTسبوتنيك تنقل حفل افتتاح طريق الكباش من الأقصر جنوبي مصر... فيديو
17:01 GMTخالد الزايدي يتحدث عن الموقف القانوني لسيف الإسلام القذافي بعد اسبتعاده... فيديو
16:57 GMTمقتل 43 شخصا وإحراق ألف منزل خلال قتال عنيف في السودان
16:55 GMTخبير: روسيا تملك أنظمة اختبار تستطيع الكشف عن سلالة "كوفيد - 19" تحتوي 32 طفرة
16:41 GMTالطوارئ الروسية تعلن العثور على جثث 3 من عمال الإنقاذ بمنجم الفحم في سيبيريا