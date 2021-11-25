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https://arabic.sputniknews.com/20211125/الجيش-الإثيوبي-ينتشر-في-محيط-سد-النهضة-لصد-أي-عدوان-ضده-بعد-محاولات-لمهاجمته-1053284053.html
الجيش الإثيوبي ينتشر في محيط سد النهضة لصد أي عدوان بعد محاولات لمهاجمته
الجيش الإثيوبي ينتشر في محيط سد النهضة لصد أي عدوان بعد محاولات لمهاجمته
أعلنت قوات المسلحة الإثيوبية، نشر وحدات من الجيش الوطني في محيط منطقة سد النهضة، لتأمينه ضد أي خطر وبعد محاولات لمهاجمته. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T20:26+0000
2021-11-25T20:26+0000
2021-11-25T20:32+0000
أخبار سد النهضة الإثيوبي
أخبار إثيوبيا
إثيوبيا
خلافات سد النهضة
العمليات العسكرية في تيغراي
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ووفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية، قالت قوات الدفاع، مساء أمس الأربعاء، فإن أعمال بناء سد النهضة الكبير ما زالت جارية دون أي عقبات أمنية، حيث يعكف الجيش على أداء واجباته في المنطقة ليلا ونهارا.ونقلت قولها: "إلى جانب قوات دفاعنا الوطنية البطولية، تقوم الشرطة الفيدرالية في أقاليم أمهرة وغامبيلا وسيداما وإقليم شعوب جنوب إثيوبيا بتأدية مهامهم الوطنية بشجاعة
أخبار سد النهضة الإثيوبي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار إثيوبيا, إثيوبيا, خلافات سد النهضة, العمليات العسكرية في تيغراي
الجيش الإثيوبي ينتشر في محيط سد النهضة لصد أي عدوان بعد محاولات لمهاجمته 20:26 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 20:32 GMT 25.11.2021) يتبع
أعلنت قوات المسلحة الإثيوبية، نشر وحدات من الجيش الوطني في محيط منطقة سد النهضة، لتأمينه ضد أي خطر وبعد محاولات لمهاجمته.
ووفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية، قالت قوات الدفاع، مساء أمس الأربعاء، فإن أعمال بناء سد النهضة الكبير ما زالت جارية دون أي عقبات أمنية، حيث يعكف الجيش على أداء واجباته في المنطقة ليلا ونهارا.
ونقلت قولها: "إلى جانب قوات دفاعنا الوطنية البطولية، تقوم الشرطة الفيدرالية في أقاليم أمهرة وغامبيلا وسيداما وإقليم شعوب جنوب إثيوبيا بتأدية مهامهم الوطنية بشجاعة