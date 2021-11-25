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الحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
الحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
حكم على مواطن كوري شمالي بالإعدام بسبب المسلسل التلفزيوني الكوري الجنوبي "لعبة الحبار"، حسبما أفادت إذاعة آسيا الحرة (RFA). 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T07:08+0000
2021-11-25T07:08+0000
العالم
الاعدام
كوريا الشمالية
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ثبت أن الطالب قام بشكل غير قانوني بتهريب نسخة رقمية من المسلسل التلفزيوني الشهير إلى كوريا الديمقراطية. قام الرجل ببيع الفلاشة لصديق. تم الكشف عن التهريب عندما تم القبض على العديد من الطلاب وهم يشاهدون المسلسل.جاء ضباط إنفاذ القانون إلى المهرب. وفقًا للقانون الذي تم تبنيه في كوريا الديمقراطية في عام 2020، سيتم إطلاق النار على الطالب. هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها السلطات القانون الجديد.لن يعاقب المهرب وحده. حكم على صديقه الذي اشترى النسخة بالسجن المؤبد. سيكون الطلاب الستة الذين تم القبض عليهم وهم يشاهدون المسلسل في الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
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العالم, الاعدام, كوريا الشمالية

الحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"

07:08 GMT 25.11.2021
© AFP 2021 / Mohd Rasfanفنانون يرتدون ملابس شخصيات من مسلسل "لعبة الحبار" الذي اشتهر على شبكة "نتفليكس"، يظهرون على سلم متحرك في أحد مراكز التسوق في مدينة كوالالمبور، ماليزيا 20 أكتوبر 2021.
فنانون يرتدون ملابس شخصيات من مسلسل لعبة الحبار الذي اشتهر على شبكة نتفليكس، يظهرون على سلم متحرك في أحد مراكز التسوق في مدينة كوالالمبور، ماليزيا 20 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© AFP 2021 / Mohd Rasfan
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حكم على مواطن كوري شمالي بالإعدام بسبب المسلسل التلفزيوني الكوري الجنوبي "لعبة الحبار"، حسبما أفادت إذاعة آسيا الحرة (RFA).
ثبت أن الطالب قام بشكل غير قانوني بتهريب نسخة رقمية من المسلسل التلفزيوني الشهير إلى كوريا الديمقراطية. قام الرجل ببيع الفلاشة لصديق. تم الكشف عن التهريب عندما تم القبض على العديد من الطلاب وهم يشاهدون المسلسل.
جاء ضباط إنفاذ القانون إلى المهرب. وفقًا للقانون الذي تم تبنيه في كوريا الديمقراطية في عام 2020، سيتم إطلاق النار على الطالب. هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها السلطات القانون الجديد.
لن يعاقب المهرب وحده. حكم على صديقه الذي اشترى النسخة بالسجن المؤبد. سيكون الطلاب الستة الذين تم القبض عليهم وهم يشاهدون المسلسل في الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
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