الحكومة البريطانية تدعو إلى إنشاء هيئة جديدة مسؤولة عن كرة القدم

ودعت المراجعة الواسعة النطاق، التي ترأستها وزيرة الرياضة السابقة تريسي كراوتش، إلى تغييرات من أجل ضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل للعبة المحترفين للرجال، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".ومن بين التوصيات الأخرى حق النقض أو ما يعرف بـ"المشاركة الذهبية" لمجموعات المشجعين بشأن قضايا رئيسية، مثل محاولة الأندية الدخول في منافسات انفصالية.كما تشمل المزيد من الدعم المالي من الدوري الإنجليزي الممتاز للأندية ذات الدرجة الأدنى من خلال ضريبة انتقال التضامن.وقالت وزيرة الثقافة نادين دوريس، التي تركز أيضا على الرياضة، إن كرة القدم في إنجلترا كانت عند "نقطة تحول"، ووعدت برد كامل مطلع العام المقبل.وأضافت في بيان: استمع المشرعون لشهادة وزير الرياضة نايغل هدلستون بشأن جوانب أخرى من مراجعة كراوتش، لكنه قال إنه لا يقدر على الالتزام "بنسبة 100%" بجميع المقترحات.ومع ذلك، حذر الرئيس التنفيذي لشركة "أستون فيلا"، كريستيان بورسلو، مما وصفه بخطر "قتل الأوزة الذهبية".وأوضح قصده قائلا إن الدوري الإنجليزي الممتاز سيوجه صعوبة في تقديم المزيد من التزاماته المالية الحالية من أجل دعم أندية الدوريات الأدنى، والتي تضمنت بالفعل تمويلا كبيرا للتخفيف من تأثير الوباء.وأخبر "بي بي سي" أن هناك خطر "قتل الأوزة الذهبية" إذا بالغت الحكومة في تنظيم العملية المالية والتجارية للدوري الإنجليزي الممتاز الذي كان دائما مصدر التمويل لبقية كرة القدم في البلاد.