تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211125/الخارجية-البيلاروسية-لم-نستلم-أي-منحة-مالية-من-قبل-الاتحاد-الأوروبي-لمساعدة-اللاجئين-1053269046.html
الخارجية البيلاروسية: لم نستلم أي منحة مالية من قبل الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين
الخارجية البيلاروسية: لم نستلم أي منحة مالية من قبل الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، للصحفيين بأنه لم يتم استلام أي دفعة مالية من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T10:52+0000
2021-11-25T10:52+0000
العالم
الاتحاد الاوروبي
أموال
أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050740342_0:269:3072:1997_1920x0_80_0_0_408d732de9b10006f74807f697ef7132.jpg
وأضاف غلاز، قائلا "النتيجة النهائية للمفوضية الأوروبية، بصرف النظر عن بيانات النوايا، لا شيء. الخبراء الفنيون لم يتواصلوا مع اللاجئين أثناء زيارتهم إلى مركز اللاجئيين".وأضاف المتحدث أنه "تم استلام أكثر من 200 طلب من وسائل الإعلام للعمل على الحدود. كما تم اعتماد أربعة صحفيين أكراد. ولا توجد عقبات أمام عمل الإعلام".في الآونة الأخيرة، أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين من الشرق الأوسط وأفريقيا على الحدود مع بيلاروسيا، واتهمت مينسك بخلق أزمة هجرة، لكن مينسك رفضت كل هذه الاتهامات.
الاتحاد الاوروبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050740342_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_69bcb72b443b17c71a23370e08c4cfd4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الاتحاد الاوروبي, أموال, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

الخارجية البيلاروسية: لم نستلم أي منحة مالية من قبل الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين

10:52 GMT 25.11.2021
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصوروضع المهاجرين في بروزجي، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021
وضع المهاجرين في بروزجي، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، للصحفيين بأنه لم يتم استلام أي دفعة مالية من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين.
وأضاف غلاز، قائلا "النتيجة النهائية للمفوضية الأوروبية، بصرف النظر عن بيانات النوايا، لا شيء. الخبراء الفنيون لم يتواصلوا مع اللاجئين أثناء زيارتهم إلى مركز اللاجئيين".
وبحسب تصريحات غلاز، فإنه لايوجد أي حواجز أمام اللاجئين الراغبين بالعودة إلى ديارهم، بحسب ما نقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية.
وأضاف المتحدث أنه "تم استلام أكثر من 200 طلب من وسائل الإعلام للعمل على الحدود. كما تم اعتماد أربعة صحفيين أكراد. ولا توجد عقبات أمام عمل الإعلام".
في الآونة الأخيرة، أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين من الشرق الأوسط وأفريقيا على الحدود مع بيلاروسيا، واتهمت مينسك بخلق أزمة هجرة، لكن مينسك رفضت كل هذه الاتهامات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:26 GMTمفتي كازاخستان يدعو إلى تغيير تسمية "الجمعة السوداء" إلى "الجمعة الكريمة"
11:11 GMTميزة جديدة لمستخدمي "واتسآب ويب"
10:52 GMTالخارجية البيلاروسية: لم نستلم أي منحة مالية من قبل الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين
10:42 GMT"جددوا عقد صلاح مدى الحياة"... رسائل جماهير ليفربول تنهال على إدارة الفريق
10:35 GMTموسكو: عقوبات واشنطن الجديدة ضد "التيار الشمالي 2" غير قانونية وتضر بمصالح حلفائها
10:35 GMTارتفاع حصيلة ضحايا حادث منجم الفحم في سيبيريا إلى 11... فيديو
10:31 GMTرئيس المفوضية الأوروبية: الاعتداء على المرأة اعتداء على كل المجتمع
10:24 GMTمدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأمريكية تتجه إلى البحر الأسود
10:12 GMTمطار جزيرة بالما الإسبانية يعود للعمل بعد إيقافه بسبب بركان
10:00 GMTجهاز كمبيوتر روسي جديد يخفي المعلومات السرية عن الغرباء
09:52 GMT"كاف" يكشف مدى إمكانية نقل كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون
09:38 GMTمشروب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية بمقدار 3 أضعاف
09:31 GMTهل ترى أن اتفاق الإمارات وإيران على فتح صفحة جديدة؟
09:25 GMTهل الحمر الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء أم سوداء مع خطوط بيضاء؟
09:16 GMTالقنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب