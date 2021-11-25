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https://arabic.sputniknews.com/20211125/العراق-يؤكد-الأولوية-في-إجلاء-العالقين-بين-بيلاروس-وبولندا-للأطفال-والنساء-والكبار-1053285775.html
العراق يؤكد: الأولوية في إجلاء العالقين بين بيلاروس وبولندا للأطفال والنساء والكبار
العراق يؤكد: الأولوية في إجلاء العالقين بين بيلاروس وبولندا للأطفال والنساء والكبار
أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، عن عودة 617 مواطنا عراقيا من العالقين على الحدود بين بيلاروس وبولندا، مؤكدا أن الأولوية في الإجلاء تعود... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T21:59+0000
2021-11-25T21:59+0000
بولندا
العراق
بيلاروس
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بغداد - سبوتنيك. وقال الصحاف في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن "أولويتنا في الإجلاء تكون للأطفال والنساء وكبار السن"، وأكد الصحاف "فرقنا الدبلوماسيّة تتابع عن كثب تقديم الدعم الإنساني وتأمين العودة الطوعية للعالقين على الحدود البيلاروسية البولندية".كما أعلن متحدث الخارجية العراقية لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن "عودة 617 مواطنا من العالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروس.هذا وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.وقامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع دخول هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة، كما استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، لإبعاد المهاجرين، الذين يحاولون اجتياز السياج الحدودي بين بولندا وبيلاروس.ومن جانبها، نفت سلطات بيلاروس هذه الاتهامات، مدعية أن بولندا تطرد المهاجرين قسراً.إلى ذلك، تلعب موسكو دور الوسيط في المفاوضات من أجل حل أزمة الهجرة؛ ويعتبر الكرملين أنه من المهم إقامة اتصالات مباشرة بين السلطات البيلاروسية والاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20211117/الخارجية-العراقية-تعلن-تسجيل-أكثر-من-300-طلب-عودة-لمهاجرين-عالقين-في-الحدود-البيلاروسية-1050729062.html
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بولندا, العراق, بيلاروس

العراق يؤكد: الأولوية في إجلاء العالقين بين بيلاروس وبولندا للأطفال والنساء والكبار

21:59 GMT 25.11.2021
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أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، عن عودة 617 مواطنا عراقيا من العالقين على الحدود بين بيلاروس وبولندا، مؤكدا أن الأولوية في الإجلاء تعود للنساء والأطفال وكبار السن.
بغداد - سبوتنيك. وقال الصحاف في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن "أولويتنا في الإجلاء تكون للأطفال والنساء وكبار السن"، وأكد الصحاف "فرقنا الدبلوماسيّة تتابع عن كثب تقديم الدعم الإنساني وتأمين العودة الطوعية للعالقين على الحدود البيلاروسية البولندية".
كما أعلن متحدث الخارجية العراقية لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن "عودة 617 مواطنا من العالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروس.
وضع المهاجرين العالقين في مخيم للاجئين في كوزنيكا، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا 15 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2021
الخارجية العراقية تعلن تسجيل أكثر من 300 طلب عودة لمهاجرين عالقين في الحدود البيلاروسية
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هذا وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.
وقامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع دخول هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة، كما استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، لإبعاد المهاجرين، الذين يحاولون اجتياز السياج الحدودي بين بولندا وبيلاروس.
ومن جانبها، نفت سلطات بيلاروس هذه الاتهامات، مدعية أن بولندا تطرد المهاجرين قسراً.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده لن تصد تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث لا تتوفر أموال ولا إمكانيات لفعل ذلك، بسبب العقوبات الغربية.
إلى ذلك، تلعب موسكو دور الوسيط في المفاوضات من أجل حل أزمة الهجرة؛ ويعتبر الكرملين أنه من المهم إقامة اتصالات مباشرة بين السلطات البيلاروسية والاتحاد الأوروبي.
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