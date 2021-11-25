العراق يخطط لأربع رحلات إجلاء اليوم وغدا... ومينسك توضح سبب التأجيل

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "تم التخطيط لأربع رحلات جوية".وأضاف: "ما زلنا ننتظر اتفاقًا مع مطار مينسك، ومن المتوقع أن تكون الرحلة الأخيرة غدًا في الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مينسك".من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية البيلاروسية: "إن رحلة عودة عراقية من مطار مينسك إلى بغداد ألغيت اليوم الخميس بسبب عدم إبرام الاتحاد الأوروبي لاتفاق مع الشركة العراقية".وفي هذا السياق، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدفع مقابل رحلات إجلاء اللاجئين من مينسك.وفي وقت سابق اليوم، نفى القنصل العراقي في روسيا وبيلاروسيا، ماجد الكناني، تحديد سلطات بلاده لرحلة إجلاء من مينسك بتاريخ اليوم 25 نوفمبر.وقال الكناني لوكالة "سبوتنيك": "في البداية، لم نحدد موعد الرحلة في 25 (نوفمبر)، فقط الناس تحدثوا عن هذا التاريخ... لقد تخيلوا".وأكد أن هذا الأمر "غير صحيح" مضيفا أنه و"منذ رحلة الإجلاء التي تمت الخميس (الماضي)، اعتقدوا أن الرحلة ستتم الخميس المقبل (25 تشرين الثاني)... ولم تعلن الحكومة العراقية عن ذلك، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتوفير الرحلات".
وفي وقت سابق اليوم، نفى القنصل العراقي في روسيا وبيلاروسيا، ماجد الكناني، تحديد سلطات بلاده لرحلة إجلاء من مينسك بتاريخ اليوم 25 نوفمبر.
وقال الكناني لوكالة "سبوتنيك": "في البداية، لم نحدد موعد الرحلة في 25 (نوفمبر)، فقط الناس تحدثوا عن هذا التاريخ... لقد تخيلوا".
وأكد أن هذا الأمر "غير صحيح" مضيفا أنه و"منذ رحلة الإجلاء التي تمت الخميس (الماضي)، اعتقدوا أن الرحلة ستتم الخميس المقبل (25 تشرين الثاني)... ولم تعلن الحكومة العراقية عن ذلك، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتوفير الرحلات".