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https://arabic.sputniknews.com/20211125/العراق-يخطط-لأربع-رحلات-إجلاء-اليوم-وغدا-ومينسك-توضح-سبب-التأجيل-1053270104.html
العراق يخطط لأربع رحلات إجلاء اليوم وغدا... ومينسك توضح سبب التأجيل
العراق يخطط لأربع رحلات إجلاء اليوم وغدا... ومينسك توضح سبب التأجيل
أعلنت الخطوط الجوية العراقية، على لسان المتحدث باسمها، أنها تعتزم القيام بأربع رحلات ذهاب وعودة من مينسك إلى بغداد يومي الخميس والجمعة. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T12:03+0000
2021-11-25T12:04+0000
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أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
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وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "تم التخطيط لأربع رحلات جوية".وأضاف: "ما زلنا ننتظر اتفاقًا مع مطار مينسك، ومن المتوقع أن تكون الرحلة الأخيرة غدًا في الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مينسك".من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية البيلاروسية: "إن رحلة عودة عراقية من مطار مينسك إلى بغداد ألغيت اليوم الخميس بسبب عدم إبرام الاتحاد الأوروبي لاتفاق مع الشركة العراقية".وفي هذا السياق، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدفع مقابل رحلات إجلاء اللاجئين من مينسك.وفي وقت سابق اليوم، نفى القنصل العراقي في روسيا وبيلاروسيا، ماجد الكناني، تحديد سلطات بلاده لرحلة إجلاء من مينسك بتاريخ اليوم 25 نوفمبر.وقال الكناني لوكالة "سبوتنيك": "في البداية، لم نحدد موعد الرحلة في 25 (نوفمبر)، فقط الناس تحدثوا عن هذا التاريخ... لقد تخيلوا".وأكد أن هذا الأمر "غير صحيح" مضيفا أنه و"منذ رحلة الإجلاء التي تمت الخميس (الماضي)، اعتقدوا أن الرحلة ستتم الخميس المقبل (25 تشرين الثاني)... ولم تعلن الحكومة العراقية عن ذلك، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتوفير الرحلات".
https://arabic.sputniknews.com/20211125/القنصل-العراقي-في-بيلاروسيا-بغداد-لم-تحدد-رحلة-إجلاء-من-مينسك-في-25-نوفمبر-1053266410.html
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العالم العربي, العالم, مينسك, العراق, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

العراق يخطط لأربع رحلات إجلاء اليوم وغدا... ومينسك توضح سبب التأجيل

12:03 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 12:04 GMT 25.11.2021)
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Karim Kadim
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أعلنت الخطوط الجوية العراقية، على لسان المتحدث باسمها، أنها تعتزم القيام بأربع رحلات ذهاب وعودة من مينسك إلى بغداد يومي الخميس والجمعة.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "تم التخطيط لأربع رحلات جوية".
وأضاف: "ما زلنا ننتظر اتفاقًا مع مطار مينسك، ومن المتوقع أن تكون الرحلة الأخيرة غدًا في الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مينسك".
من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية البيلاروسية: "إن رحلة عودة عراقية من مطار مينسك إلى بغداد ألغيت اليوم الخميس بسبب عدم إبرام الاتحاد الأوروبي لاتفاق مع الشركة العراقية".
وفي هذا السياق، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدفع مقابل رحلات إجلاء اللاجئين من مينسك.
إخلاء طائرة عراقية في مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
القنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
09:16 GMT
وفي وقت سابق اليوم، نفى القنصل العراقي في روسيا وبيلاروسيا، ماجد الكناني، تحديد سلطات بلاده لرحلة إجلاء من مينسك بتاريخ اليوم 25 نوفمبر.
وقال الكناني لوكالة "سبوتنيك": "في البداية، لم نحدد موعد الرحلة في 25 (نوفمبر)، فقط الناس تحدثوا عن هذا التاريخ... لقد تخيلوا".
وأكد أن هذا الأمر "غير صحيح" مضيفا أنه و"منذ رحلة الإجلاء التي تمت الخميس (الماضي)، اعتقدوا أن الرحلة ستتم الخميس المقبل (25 تشرين الثاني)... ولم تعلن الحكومة العراقية عن ذلك، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتوفير الرحلات".
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