العراق يسعى لإعادة 41 مواطنا أفرجت عنهم السلطات الليبية

بغداد - سبوتنيك. وأوضحت الخارجية العراقية أن المواطنين كانوا على متن باخرة متجهة إلى أوروبا، وأن بغداد تعمل على إعادتهم بشكل عاجل وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.وصرح المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، لسبوتنيك بأن "العراقيين كانوا على متن باخرة تتجه إلى أوروبا، والوزارة أوعزت بتقديم المساعدات الإنسانية لهم وتأمين عودتهم بشكل عاجل".وكانت وكالة الأنباء العراقية نقلت عن الصحاف في وقت سابق اليوم، أنه تم إطلاق سراح 41 عراقياً احتجزوا في ليبيا، وأنهم حالياً بصحة جيدة وتوجهوا إلى مصر.يذكر أن ليبيا تعتبر محطة للمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة يأتون من مصر وتشاد وغيرها عبر الصحراء الليبية، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل فيها بطرق غير شرعية، حيث تعاني الجهات الأمنية في ليبيا المتمثلة في أجهزة الهجرة غير الشرعية نقصا كبيراً في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار العراق اليوم.
قالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، إنها تسعى لإعادة 41 مواطنا كان قد تم إطلاق سراحهم عقب احتجازهم في ليبيا.
بغداد - سبوتنيك. وأوضحت الخارجية العراقية أن المواطنين كانوا على متن باخرة متجهة إلى أوروبا، وأن بغداد تعمل على إعادتهم بشكل عاجل وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.
وصرح المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، لسبوتنيك بأن "العراقيين كانوا على متن باخرة تتجه إلى أوروبا، والوزارة أوعزت بتقديم المساعدات الإنسانية لهم وتأمين عودتهم بشكل عاجل".
وتابع المتحدث: "وفد دبلوماسي تكلف بمتابعة ملف إطلاق سراح المحتجزين، وسفارة جمهورية العراق في تونس بذلت جهدا استثنائيا في ذلك".
وكانت وكالة الأنباء العراقية نقلت عن الصحاف في وقت سابق اليوم، أنه تم إطلاق سراح 41 عراقياً احتجزوا في ليبيا، وأنهم حالياً بصحة جيدة وتوجهوا إلى مصر.
يذكر أن ليبيا تعتبر محطة للمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة يأتون من مصر وتشاد وغيرها عبر الصحراء الليبية، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل فيها بطرق غير شرعية، حيث تعاني الجهات الأمنية في ليبيا المتمثلة في أجهزة الهجرة غير الشرعية نقصا كبيراً في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.