https://arabic.sputniknews.com/20211125/القنصل-العراقي-في-بيلاروسيا-بغداد-لم-تحدد-رحلة-إجلاء-من-مينسك-في-25-نوفمبر-1053266410.html

القنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر

القنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر

نفى القنصل العراقي في روسيا وبيلاروسيا، ماجد الكناني، تحديد سلطات بلاده لرحلة إجلاء من مينسك بتاريخ اليوم 25 نوفمبر. 25.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-25T09:16+0000

2021-11-25T09:16+0000

2021-11-25T09:49+0000

العالم العربي

العراق

أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

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وقال الكناني لوكالة "سبوتنيك": "في البداية، لم نحدد موعد الرحلة لـ 25 (نوفمبر)، فقط الناس تحدثوا هذا التاريخ... لقد تخيلوا".وأكد أن هذا الأمر "غير صحيح" مضيفا أنه و"منذ رحلة الإجلاء التي تمت الخميس (الماضي)، اعتقدوا أن الرحلة ستتم الخميس المقبل (25 تشرين الثاني)... ولم تعلن الحكومة العراقية عن ذلك، ونحن ونبذل قصارى جهدنا لتوفير الرحلات".وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدولة بمجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، إن رحلة الإجلاء العراقية لم تصل إلى مينسك يوم الخميس، لكن حوالي 200 لاجئ ينتظرونها في مطار بيلاروسيا.ونقلت وكالة بيلتا قوله: "بحسب معلوماتنا، كان من المفترض أن تكون هناك رحلة إجلاء اليوم من العراق لإعادة هؤلاء اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى الوطن. ولم تتم الرحلة اليوم لسبب ما. ويوجد في المطار حوالي 200 مهاجر ينتظرون هذه الرحلة".وافقت سلطات الطيران البيلاروسية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني على قيام الخطوط الجوية العراقية برحلة لإجلاء المواطنين العراقيين من بيلاروسيا الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر الجمهورية. بدأ المهاجرون في الوصول إلى مطار مينسك في الليلة السابقة، لكن الشركة ألغت الرحلة لأسباب لا تزال مجهولة.وفي وقت سابق، أكد ممثل الخطوط الجوية العراقية لوكالة "سبوتنيك" أن الشركة ستقوم برحلة إجلاء إلى بغداد من مينسك يوم الخميس.في الآونة الأخيرة، أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين من الشرق الأوسط وأفريقيا على الحدود مع بيلاروسيا، واتهمت مينسك بخلق أزمة هجرة، لكن مينسك رفضت كل هذه الاتهامات.

https://arabic.sputniknews.com/20211125/مجلس-الأمن-في-بيلاروسيا-نحو-200-لاجئ-ينتظرون-في-مطار-مينسك-رحلة-الإجلاء-العراقية-1053265724.html

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العالم العربي, العراق, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا