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https://arabic.sputniknews.com/20211125/المجر-ترخص-استخدام-سبوتنيك-v-واصفة-إياه-بـالأكثر-فعالية-1053383153.html
المجر ترخص استخدام "سبوتنيك V" واصفة إياه بـ"الأكثر فعالية"
المجر ترخص استخدام "سبوتنيك V" واصفة إياه بـ"الأكثر فعالية"
قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن: "المجر قارنت خمسة لقاحات وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يحمي مرضى "كوفيد-19" من الموت بشكل أفضل من... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T18:04+0000
2021-11-29T11:02+0000
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
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وقال الصندوق: "العقار الروسي سبوتنيك-V لديه أفضل مؤشر لدرجة الحماية ضد الحالات المميتة - عند مستوى 98%، كما أن سبوتنيك V لديه كفاءة 85.7% ضد الإصابة بفيروس كورونا وهو الرائد إلى جانب عقار موديرنا".ودرس الباحثون بيانات 3.7 مليون تم تطعيمهم في البلاد، منهم 820 ألف تلقوا لقاح "سبوتنيك V"، ويتم استخدامه جنبا إلى جنب مع "موديرنا"، و"فايزر"، و"ساينوفارم"، و"أسترازينيكا" في المجر.وأوضح الصندوق أنه: "في الفئة العمرية من 16 إلى 44 عامًا، أظهر "سبوتنيك V" حماية مائة في المائة من حالات الوفاة".وأصبحت المجر بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على لقاح روسي.وسجلت المجرفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أعلى حصيلة لها بإصابات فيروس كورونا منذ نهاية مارس/ آذار الماضي أي منذ نحو 8 أشهر بحصيلة بلغت 10265 إصابة.
https://arabic.sputniknews.com/20211101/وزير-الصناعة-الصيدلانية-الجزائري-مستعدون-لتكثيف-التعاون-مع-موسكو-لإنتاج-لقاح-سبوتنيك-V-1050593976.html
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مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

المجر ترخص استخدام "سبوتنيك V" واصفة إياه بـ"الأكثر فعالية"

18:04 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 11:02 GMT 29.11.2021)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد "كوفيد - 19" في موسكو، روسيا 28 سبتمبر 2021
التطعيم ضد كوفيد - 19 في موسكو، روسيا 28 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن: "المجر قارنت خمسة لقاحات وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يحمي مرضى "كوفيد-19" من الموت بشكل أفضل من غيره.
وقال الصندوق: "العقار الروسي سبوتنيك-V لديه أفضل مؤشر لدرجة الحماية ضد الحالات المميتة - عند مستوى 98%، كما أن سبوتنيك V لديه كفاءة 85.7% ضد الإصابة بفيروس كورونا وهو الرائد إلى جانب عقار موديرنا".
ودرس الباحثون بيانات 3.7 مليون تم تطعيمهم في البلاد، منهم 820 ألف تلقوا لقاح "سبوتنيك V"، ويتم استخدامه جنبا إلى جنب مع "موديرنا"، و"فايزر"، و"ساينوفارم"، و"أسترازينيكا" في المجر.
وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، عبد الرحمن جمال بن باحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2021
وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري: مستعدون لتكثيف التعاون مع موسكو لإنتاج لقاح "سبوتنيك-V"
1 نوفمبر, 08:54 GMT
وأوضح الصندوق أنه: "في الفئة العمرية من 16 إلى 44 عامًا، أظهر "سبوتنيك V" حماية مائة في المائة من حالات الوفاة".
وأصبحت المجر بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على لقاح روسي.
وسجلت المجرفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أعلى حصيلة لها بإصابات فيروس كورونا منذ نهاية مارس/ آذار الماضي أي منذ نحو 8 أشهر بحصيلة بلغت 10265 إصابة.
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