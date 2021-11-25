القضاء الليبي يصدر بيانا بشأن مسلحين منعوا قضاة من نظر طعن سيف الإسلام ضد قرار استبعاده

وطالب المجلس في بيان، كافة الأجهزة الأمنية وسلطات التحقيق في ليبيا بملاحقة الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتقديمهم للمحاكمة لمعاقبتهم.وكان خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي، قد صرح في فيديو متداول اليوم، بأن مجموعة مسلحة أغلقت محكمة الاستئناف في مدينة سبها، حيث كان يُفترض النظر في الطعن ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رفض ترشح موكله.وأشار الزايدي إلى أن عدم عقد جلسة النظر في قرار الطعن من شأنه أن "يؤثر على مجريات الانتخابات برمتها".وقدم سيف الإسلام القذافي، اليوم الخميس، طعناً لمحكمة سبها، بعد إدراج المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اسمه على قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك استناداً إلى اتهامه بتهمة جنائية تمنعه من الترشح.تجدر الإشارة إلى أن القانون يسمح بقبول الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء.
أدان المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، الهجوم الذي تعرض له الموظفون والقضاة، اليوم الخميس، في محكمة استئناف سبها، وذلك على خلفية طعن سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية.
وطالب المجلس في بيان، كافة الأجهزة الأمنية وسلطات التحقيق في ليبيا بملاحقة الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتقديمهم للمحاكمة لمعاقبتهم.
وكان خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي، قد صرح في فيديو متداول اليوم، بأن مجموعة مسلحة أغلقت محكمة الاستئناف في مدينة سبها، حيث كان يُفترض النظر في الطعن ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رفض ترشح موكله.
ووفقا له، فإن "قوة مسلحة هاجمت المحكمة وطردت الموظفين والقضاة بقوة السلاح".
وأشار الزايدي إلى أن عدم عقد جلسة النظر في قرار الطعن من شأنه أن "يؤثر على مجريات الانتخابات برمتها".
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام، أن "بعض القضاة أبلغوه بأنهم سيقومون بتقديم استقالتهم ردا على ما حدث لأنهم اعتبروه إهانة للقضاء، وهدفه منع مرشح من اتخاذ خطواته التي كفلها له الدستور والقانون".
وقدم سيف الإسلام القذافي، اليوم الخميس، طعناً لمحكمة سبها، بعد إدراج المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اسمه على قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك استناداً إلى اتهامه بتهمة جنائية تمنعه من الترشح.
تجدر الإشارة إلى أن القانون يسمح بقبول الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء.