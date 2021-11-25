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https://arabic.sputniknews.com/20211125/المغرب-يشتري-أسلحة-حديثة-من-إسرائيل-1053270832.html
المغرب يشتري أسلحة حديثة من إسرائيل
المغرب يشتري أسلحة حديثة من إسرائيل
وقع المغرب وإسرائيل على صفقة أسلحة بمئات الملايين من الدولارات، حسبما ذكر موقع "ديفينس" العربي. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T12:03+0000
2021-11-25T12:03+0000
رصد عسكري
إسرائيل
أخبار المغرب اليوم
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وبحسب الموقع تشمل الصفقة طائرات مسيرة وأنظمة رادار ونظام دفاع جوي متقدم "Barak 8".وكذلك تنص الصفقة على تحسين طائرات F5 التي يستخدمها سلاح الجو المغربي.ووصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى العاصمة المغربية، مساء الثلاثاء، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، لوزير دفاع إسرائيلي، تستمر حتى اليوم الخميس.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم أمس الأربعاء، إن بلاده والمغرب وقعا مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار المغرب اليوم

المغرب يشتري أسلحة حديثة من إسرائيل

12:03 GMT 25.11.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED ABEDطائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020
طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
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وقع المغرب وإسرائيل على صفقة أسلحة بمئات الملايين من الدولارات، حسبما ذكر موقع "ديفينس" العربي.
وبحسب الموقع تشمل الصفقة طائرات مسيرة وأنظمة رادار ونظام دفاع جوي متقدم "Barak 8".
وكذلك تنص الصفقة على تحسين طائرات F5 التي يستخدمها سلاح الجو المغربي.
ووصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى العاصمة المغربية، مساء الثلاثاء، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، لوزير دفاع إسرائيلي، تستمر حتى اليوم الخميس.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم أمس الأربعاء، إن بلاده والمغرب وقعا مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.
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