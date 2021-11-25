المغرب يشتري أسلحة حديثة من إسرائيل

وبحسب الموقع تشمل الصفقة طائرات مسيرة وأنظمة رادار ونظام دفاع جوي متقدم "Barak 8".وكذلك تنص الصفقة على تحسين طائرات F5 التي يستخدمها سلاح الجو المغربي.ووصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى العاصمة المغربية، مساء الثلاثاء، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، لوزير دفاع إسرائيلي، تستمر حتى اليوم الخميس.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم أمس الأربعاء، إن بلاده والمغرب وقعا مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.
وقع المغرب وإسرائيل على صفقة أسلحة بمئات الملايين من الدولارات، حسبما ذكر موقع "ديفينس" العربي.
وبحسب الموقع تشمل الصفقة طائرات مسيرة وأنظمة رادار ونظام دفاع جوي متقدم "Barak 8".
وكذلك تنص الصفقة على تحسين طائرات F5 التي يستخدمها سلاح الجو المغربي.
• وقعت المغرب 🇲🇦 و إسرائيل 🇮🇱 على صفقة أسلحة بمئات الملايين من الدولارات تشمل الصفقة طائرات بدون طيار وأنظمة رادار ونظام دفاع جوي متقدم Barak 8 وتحسينات على طائرات F5 التي يستخدمها سلاح الجو المغربي • نشرنا بعض التفاصيل في تغريدات سابقة وسننشر المزيد من التفاصيل في وقت لا حق pic.twitter.com/BhP9XLh58k
ووصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى العاصمة المغربية، مساء الثلاثاء، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، لوزير دفاع إسرائيلي، تستمر حتى اليوم الخميس.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم أمس الأربعاء، إن بلاده والمغرب وقعا مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.