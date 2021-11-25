انتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول

أعلنت صفحة الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" خبر انتخاب الريسي.هذا وسيدير الريسي أعمال المنظمة، التي يقع مقرها في ليون الفرنسية، لمدة 4 سنوات بصفته رئيسا.وتم اختيار الريسي، خلال انعقاد الاجتماع التاسع والثمانين للجمعية العمومية للمنظمة الدولية في مدينة إسطنبول التركية اليوم.هذا ويشغل اللواء الريسي، منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، وكان عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب ما نشر موقع "البيان" الإماراتي.
هذا وسيدير الريسي أعمال المنظمة، التي يقع مقرها في ليون الفرنسية، لمدة 4 سنوات بصفته رئيسا.
وتم اختيار الريسي، خلال انعقاد الاجتماع التاسع والثمانين للجمعية العمومية للمنظمة الدولية في مدينة إسطنبول التركية اليوم.
هذا ويشغل اللواء الريسي، منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، وكان عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب ما نشر موقع "البيان" الإماراتي.