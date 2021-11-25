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انتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
انتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
انتخب الإماراتي أحمد ناصر الريسي، رئيسا لـ"الإنتربول" لمدة 4 سنوات. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T07:56+0000
2021-11-25T08:21+0000
الإمارات
الانتربول
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أعلنت صفحة الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" خبر انتخاب الريسي.هذا وسيدير الريسي أعمال المنظمة، التي يقع مقرها في ليون الفرنسية، لمدة 4 سنوات بصفته رئيسا.وتم اختيار الريسي، خلال انعقاد الاجتماع التاسع والثمانين للجمعية العمومية للمنظمة الدولية في مدينة إسطنبول التركية اليوم.هذا ويشغل اللواء الريسي، منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، وكان عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب ما نشر موقع "البيان" الإماراتي.
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الإمارات, الانتربول

انتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول

07:56 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 08:21 GMT 25.11.2021)
© AFP 2021 / ROSLAN RAHMAN شعار "الإنتربول"
شعار الإنتربول - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© AFP 2021 / ROSLAN RAHMAN
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انتخب الإماراتي أحمد ناصر الريسي، رئيسا لـ"الإنتربول" لمدة 4 سنوات.
أعلنت صفحة الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" خبر انتخاب الريسي.
هذا وسيدير الريسي أعمال المنظمة، التي يقع مقرها في ليون الفرنسية، لمدة 4 سنوات بصفته رئيسا.
وتم اختيار الريسي، خلال انعقاد الاجتماع التاسع والثمانين للجمعية العمومية للمنظمة الدولية في مدينة إسطنبول التركية اليوم.
هذا ويشغل اللواء الريسي، منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، وكان عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب ما نشر موقع "البيان" الإماراتي.
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