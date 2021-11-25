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https://arabic.sputniknews.com/20211125/انقطاع-التواصل-بعمال-الإنقاذ-في-منجم-في-كوزباس-في-سيبيريا-1053277690.html
انقطاع التواصل بعمال الإنقاذ في منجم في كوزباس في سيبيريا
انقطاع التواصل بعمال الإنقاذ في منجم في كوزباس في سيبيريا
أعلنت فرق الطوارئ الروسية أنها فقدت الاتصال مع فرقة الإنفاذ، التي دخلت إلى منجم "ليستفياجنايا" في منطقة (كيميروفو) بسيبيريا. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T15:18+0000
2021-11-25T15:37+0000
روسيا
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وقالت خدمة الطوارئ في بيان "في حوالي الساعة 15:00، توقفت فرقة رجال الإنقاذ، الذين كانوا يقومون بعملية إنقاذ على الخط البعيد، عن الاتصال".تابعت "كان من المفترض أن يتم الاتصال بعد إشارة خطر الانفجار، عندما تجاوز تركيز الميثان القيم الحدية، لكن هذا لم يحدث".هذا وارتفع عدد العمال الذين قتلوا بسبب الدخان في منجم "ليستفياجنايا" في منطقة (كيميروفو) بسيبيريا إلى 11.وكتب محافظ منطقة كوزباس الروسية، سيرغي تسيفيليف، على قناة "تليغرام" الخاصة به: "وفقا لأحدث البيانات، في وقت وقوع الحادث، كان هناك 285 عاملاً في المنجم، تم إخراج 239 شخصا إلى السطح، فيما بقي 46 شخصًا في المنجم".وأضاف: "عرفنا هذه اللحظة بوفاة شخص آخر، وبذلك ارتفع عدد القتلى إلى 11".وأصدر المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف تعليماته بالتحقق من مدى مراعاة التشريعات المتعلقة بحماية العمل والسلامة في جميع المناجم في كوزباس.وصرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الخميس، أن القائم بأعمال وزير الطوارئ في روسيا، سيرفع تقريرًا إلى الرئيس بوتين لإطلاعه على الوضع.هذا وأفيد في وقت سابق من اليوم عن تصاعد دخان كثيف حوالي الساعة الـ08:30 (04:30 بتوقيت موسكو) داخل منجم "ليستفياجنايا" للفحم، في قرية غراموتينسكي الحضرية في مدينة بيلوفا؛ حيث تم إخراج العمال من المنجم والبالغ عددهم وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة حالات الطوارئ الروسية 285 شخصاً. وأصيب أكثر من 40 شخصاً؛ فيما تم الإبلاغ في وقت سابق عن حوالي ست وفيات.يذكر أن منجم "ليستفياجنايا" للفحم تملكه شركة " إس دي إس-أوغل" القابضة ، وهي واحدة من أكبر 3 منتجين للفحم في روسيا، وتقوم بتطوير احتياطيات منجم الفحم في "يغوزوفو-كراسنويارسكي"، ويعمل جنبًا إلى جنب في نفس مصنع المعالجة في بيلوفو - أحد أكبر مصانع معالجة الفحم المولّد للطاقة في روسيا.
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انقطاع التواصل بعمال الإنقاذ في منجم في كوزباس في سيبيريا

15:18 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 15:37 GMT 25.11.2021)
© Sputnik . Aleksandr Kryagev / الذهاب إلى بنك الصورمنجم في كوزباس في سيبيريا
منجم في كوزباس في سيبيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Sputnik . Aleksandr Kryagev
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أعلنت فرق الطوارئ الروسية أنها فقدت الاتصال مع فرقة الإنفاذ، التي دخلت إلى منجم "ليستفياجنايا" في منطقة (كيميروفو) بسيبيريا.
وقالت خدمة الطوارئ في بيان "في حوالي الساعة 15:00، توقفت فرقة رجال الإنقاذ، الذين كانوا يقومون بعملية إنقاذ على الخط البعيد، عن الاتصال".
تابعت "كان من المفترض أن يتم الاتصال بعد إشارة خطر الانفجار، عندما تجاوز تركيز الميثان القيم الحدية، لكن هذا لم يحدث".
هذا وارتفع عدد العمال الذين قتلوا بسبب الدخان في منجم "ليستفياجنايا" في منطقة (كيميروفو) بسيبيريا إلى 11.
وكتب محافظ منطقة كوزباس الروسية، سيرغي تسيفيليف، على قناة "تليغرام" الخاصة به: "وفقا لأحدث البيانات، في وقت وقوع الحادث، كان هناك 285 عاملاً في المنجم، تم إخراج 239 شخصا إلى السطح، فيما بقي 46 شخصًا في المنجم".
وأضاف: "عرفنا هذه اللحظة بوفاة شخص آخر، وبذلك ارتفع عدد القتلى إلى 11".
وأصدر المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف تعليماته بالتحقق من مدى مراعاة التشريعات المتعلقة بحماية العمل والسلامة في جميع المناجم في كوزباس.
وصرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الخميس، أن القائم بأعمال وزير الطوارئ في روسيا، سيرفع تقريرًا إلى الرئيس بوتين لإطلاعه على الوضع.
هذا وأفيد في وقت سابق من اليوم عن تصاعد دخان كثيف حوالي الساعة الـ08:30 (04:30 بتوقيت موسكو) داخل منجم "ليستفياجنايا" للفحم، في قرية غراموتينسكي الحضرية في مدينة بيلوفا؛ حيث تم إخراج العمال من المنجم والبالغ عددهم وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة حالات الطوارئ الروسية 285 شخصاً. وأصيب أكثر من 40 شخصاً؛ فيما تم الإبلاغ في وقت سابق عن حوالي ست وفيات.

يذكر أن منجم "ليستفياجنايا" للفحم تملكه شركة " إس دي إس-أوغل" القابضة ، وهي واحدة من أكبر 3 منتجين للفحم في روسيا، وتقوم بتطوير احتياطيات منجم الفحم في "يغوزوفو-كراسنويارسكي"، ويعمل جنبًا إلى جنب في نفس مصنع المعالجة في بيلوفو - أحد أكبر مصانع معالجة الفحم المولّد للطاقة في روسيا.
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