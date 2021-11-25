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https://arabic.sputniknews.com/20211125/برلمان-مولدوفا-يوافق-على-تخصيص-أموال-لسداد-ديون-شركة-غازبروم-1053269648.html
برلمان مولدوفا يوافق على تخصيص أموال لسداد ديون شركة "غازبروم"
برلمان مولدوفا يوافق على تخصيص أموال لسداد ديون شركة "غازبروم"
أعلن رئيس برلمان مولدوفا، إيغور غروسو، موافقة البرلمان، اليوم الخميس، على تخصيص أموال لسداد الديون المستحقة لشركة "غازبروم" الروسية. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T11:30+0000
2021-11-25T11:42+0000
روسيا
غازبروم
نفط
غاز
بترول
مولدوفا
اقتصاد
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وقال غروسو: "وافق برلمان مولدوفا على التعديلات التي أدخلت على قانون موازنة الدولة لعام 2021 في القراءة النهائية بأصوات 60 نائبا".في وقت سابق، طلبت رئيسة الوزراء المولدوفية ناتاليا جافريليتسا من البرلمان مناقشة التعديلات على قانون ميزانية الدولة لهذا العام بشكل عاجل من أجل تخصيص أموال لسداد ديون غازبروم مقابل الغاز المستلم في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.يذكر وأن مولدوفا لم تسدد بعد ديونها لشركة غازبروم مقابل الغاز الروسي البالغ 74 مليون دولار، على أمل الحصول على تأجيل. وكان من المفترض أن تنتهي مهلة الإنذار الروسي مساء الأربعاء، لكن "غازبروم" منحت مولدوفا تأجيلًا حتى 26 نوفمبر.
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روسيا, غازبروم, نفط, غاز, بترول, مولدوفا, اقتصاد

برلمان مولدوفا يوافق على تخصيص أموال لسداد ديون شركة "غازبروم"

11:30 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 11:42 GMT 25.11.2021)
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورشركة "غازبروم"
شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Sputnik . Maxim Blinov
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أعلن رئيس برلمان مولدوفا، إيغور غروسو، موافقة البرلمان، اليوم الخميس، على تخصيص أموال لسداد الديون المستحقة لشركة "غازبروم" الروسية.
وقال غروسو: "وافق برلمان مولدوفا على التعديلات التي أدخلت على قانون موازنة الدولة لعام 2021 في القراءة النهائية بأصوات 60 نائبا".
في وقت سابق، طلبت رئيسة الوزراء المولدوفية ناتاليا جافريليتسا من البرلمان مناقشة التعديلات على قانون ميزانية الدولة لهذا العام بشكل عاجل من أجل تخصيص أموال لسداد ديون غازبروم مقابل الغاز المستلم في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.
يذكر وأن مولدوفا لم تسدد بعد ديونها لشركة غازبروم مقابل الغاز الروسي البالغ 74 مليون دولار، على أمل الحصول على تأجيل. وكان من المفترض أن تنتهي مهلة الإنذار الروسي مساء الأربعاء، لكن "غازبروم" منحت مولدوفا تأجيلًا حتى 26 نوفمبر.
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