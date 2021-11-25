برلمان مولدوفا يوافق على تخصيص أموال لسداد ديون شركة "غازبروم"

وقال غروسو: "وافق برلمان مولدوفا على التعديلات التي أدخلت على قانون موازنة الدولة لعام 2021 في القراءة النهائية بأصوات 60 نائبا".في وقت سابق، طلبت رئيسة الوزراء المولدوفية ناتاليا جافريليتسا من البرلمان مناقشة التعديلات على قانون ميزانية الدولة لهذا العام بشكل عاجل من أجل تخصيص أموال لسداد ديون غازبروم مقابل الغاز المستلم في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.يذكر وأن مولدوفا لم تسدد بعد ديونها لشركة غازبروم مقابل الغاز الروسي البالغ 74 مليون دولار، على أمل الحصول على تأجيل. وكان من المفترض أن تنتهي مهلة الإنذار الروسي مساء الأربعاء، لكن "غازبروم" منحت مولدوفا تأجيلًا حتى 26 نوفمبر.
أعلن رئيس برلمان مولدوفا، إيغور غروسو، موافقة البرلمان، اليوم الخميس، على تخصيص أموال لسداد الديون المستحقة لشركة "غازبروم" الروسية.
وقال غروسو: "وافق برلمان مولدوفا على التعديلات التي أدخلت على قانون موازنة الدولة لعام 2021 في القراءة النهائية بأصوات 60 نائبا".
في وقت سابق، طلبت رئيسة الوزراء المولدوفية ناتاليا جافريليتسا من البرلمان مناقشة التعديلات على قانون ميزانية الدولة لهذا العام بشكل عاجل من أجل تخصيص أموال لسداد ديون غازبروم مقابل الغاز المستلم في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.
يذكر وأن مولدوفا لم تسدد بعد ديونها لشركة غازبروم مقابل الغاز الروسي البالغ 74 مليون دولار، على أمل الحصول على تأجيل. وكان من المفترض أن تنتهي مهلة الإنذار الروسي مساء الأربعاء، لكن "غازبروم" منحت مولدوفا تأجيلًا حتى 26 نوفمبر.