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https://arabic.sputniknews.com/20211125/بروسيا-دورتموند-يغادر-دوري-أبطال-أوروبا-بعد-هزيمة-قاسية-من-سبورتنغ-لشبونة-1053264360.html
بروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
بروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
أصبح فريق بروسيا دورتموند خارج بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أطاح به فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، الذي لحق بقافلة المتأهلين إلى دور الـ 16 بالبطولة... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T07:58+0000
2021-11-25T07:58+0000
2021-11-25T07:58+0000
بروسيا دورتموند
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وخسر بروسيا دورتموند أمام سبورتنغ لشبونة (1 - 3) خلال المواجهة التي جمعت الفريقين بالجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بحسب موقع "يلا كورة" المصري.وخرج بروسيا دورتموند من البطولة الأوروبية بعدما مني بـ 3 هزائم متوالية من فرق المجموعة الثالثة، بينما أصبح رصيد سبورتنغ لشبونة 9 نقاط جعلته في المركز الثاني بغض النظر عن نتائج مباريات الجولة الأخيرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
أصبح فريق بروسيا دورتموند خارج بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أطاح به فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، الذي لحق بقافلة المتأهلين إلى دور الـ 16 بالبطولة الأوروبية.
وخسر بروسيا دورتموند أمام سبورتنغ لشبونة (1 - 3) خلال المواجهة التي جمعت الفريقين بالجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة بدور المجموعات في
بطولة دوري أبطال أوروبا
، بحسب موقع "يلا كورة" المصري.
وخرج بروسيا دورتموند من
البطولة الأوروبية
بعدما مني بـ 3 هزائم متوالية من فرق المجموعة الثالثة، بينما أصبح رصيد سبورتنغ لشبونة 9 نقاط جعلته في المركز الثاني بغض النظر عن نتائج مباريات الجولة الأخيرة.