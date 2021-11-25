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بريطانيا تحظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا
بريطانيا تحظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا
أعلنت المملكة المتحدة، مساء الخميس، حظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية "مؤقتا"، اعتبارا من 26 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T23:53+0000
2021-11-25T23:53+0000
بريطانيا
فيروس كورونا
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لندن - سبوتنيك. وكتب وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد على تويتر: إن "وكالة الصحة البريطانية تدرس خيارًا جديدًا. مطلوب المزيد من البيانات، لكنا اتخذنا "قرارا وقائيا" بحظر الرحلات الجوية من ست دول أفريقية بشكل مؤقتة اعتبارًا من ظهر الغد، ووضعهم على القائمة الحمراء ...".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مسؤولو الصحة العامة في بريطانيا عبروا عن قلقهم الشديد إزاء سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرا في جنوب أفريقيا، لأنها تحتوي على ضعف عدد التحورات في السلالة دلتا، ومن بينها تحورات مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية.وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إن السلالة التي أطلق عليها اسم بي 1.1.529 تحتوي على ما يسمى "بروتين سبايك" مختلف تماما عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صُممت لقاحات كوفيد-19 لمقاومته.وتحمل السلالة الجديدة تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.وقال علماء إن هناك حاجة إلى دراسات معملية لتقييم احتمالية أن تسفر التحورات عن انخفاض كبير في فاعلية اللقاحات.وفي وقت سابق من الخميس، قال علماء من جنوب أفريقيا إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من كوفيد-19 في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.وصرح العلماء في مؤتمر صحفي بأن هذه السلالة تحتوي على "مجموعة غير عادية للغاية" من التحورات، والتي تثير القلق لأنها يمكن أن تساعد تلك السلالة على تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.وعُثر على السلالة الجديدة أيضا في بوتسوانا وهونج كونج
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بريطانيا, فيروس كورونا

بريطانيا تحظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

23:53 GMT 25.11.2021
© AP Photo / Niklas Halle'nالوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - مطار هيثرو في لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - مطار هيثرو في لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Niklas Halle'n
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أعلنت المملكة المتحدة، مساء الخميس، حظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية "مؤقتا"، اعتبارا من 26 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرا في جنوب أفريقيا، يطلق عليها اسم" بي 1.1.529".
لندن - سبوتنيك. وكتب وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد على تويتر: إن "وكالة الصحة البريطانية تدرس خيارًا جديدًا. مطلوب المزيد من البيانات، لكنا اتخذنا "قرارا وقائيا" بحظر الرحلات الجوية من ست دول أفريقية بشكل مؤقتة اعتبارًا من ظهر الغد، ووضعهم على القائمة الحمراء ...".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مسؤولو الصحة العامة في بريطانيا عبروا عن قلقهم الشديد إزاء سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرا في جنوب أفريقيا، لأنها تحتوي على ضعف عدد التحورات في السلالة دلتا، ومن بينها تحورات مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية.
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وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إن السلالة التي أطلق عليها اسم بي 1.1.529 تحتوي على ما يسمى "بروتين سبايك" مختلف تماما عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صُممت لقاحات كوفيد-19 لمقاومته.
وتحمل السلالة الجديدة تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.
وقال علماء إن هناك حاجة إلى دراسات معملية لتقييم احتمالية أن تسفر التحورات عن انخفاض كبير في فاعلية اللقاحات.
وفي وقت سابق من الخميس، قال علماء من جنوب أفريقيا إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من كوفيد-19 في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.
وصرح العلماء في مؤتمر صحفي بأن هذه السلالة تحتوي على "مجموعة غير عادية للغاية" من التحورات، والتي تثير القلق لأنها يمكن أن تساعد تلك السلالة على تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.وعُثر على السلالة الجديدة أيضا في بوتسوانا وهونج كونج
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