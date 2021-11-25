بغداد وطهران تقرران اتخاذ كافة الإجراءات لملاحقة ومعاقبة المتورطين في مقتل قاسم سليماني
قررت لجنة قضائية عراقية إيرانية مشتركة، اليوم الخميس، اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية الممكنة لملاحقة ومعاقبة المنفذين والمتورطين في مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، مطلع العام الماضي.
بغداد-سبوتنيك. وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان، أن اللجنة القضائية المشتركة بين العراق وإيران للتحقيق في حادث مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني قررت "اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية الممكنة لملاحقة ومعاقبة المنفذين والعناصر المتورطة في الجريمة ومواصلة وتعزيز التعاون الثنائي لاستكمال التحقيقات القضائية الجارية بين البلدين".
كما قررت اللجنة المشتركة "استخدام جميع الإمكانيات والطاقات المتاحة لتوفير واستكمال المعلومات المطلوبة وفقاً لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في القضايا الجنائية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك الإنابات القضائية المتخذة".
كما قررت اللجنة المشتركة "استخدام جميع الإمكانيات والطاقات المتاحة لتوفير واستكمال المعلومات المطلوبة وفقاً لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في القضايا الجنائية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك الإنابات القضائية المتخذة".
وأضاف البيان بأنه "سيستمر عمل لجنة التحقيق المشتركة في أقرب وقت ممكن في البلدين حتى التأكد من استكمال المعلومات المطلوبة للتحقيقات القضائية كما ستعقد الجولة التالية باجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر القادم في طهران".
وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في الحشد الشعبي العراقي، ليلة الثالث من كانون الثاني/يناير 2020، بغارة أميركية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد، وردت طهران باستهداف قاعدة "عين الأسد" الأميركية في العراق بصواريخ بالستية.
وازدادت حدة التوترات مؤخرًا بين الجانبين الأميركي والإيراني مع حلول الذكرى الأولى للاغتيال، وتصريحات المسؤولين الإيرانيين عن إصرارهم على الثأر لمقتل سليماني، وإعلان الولايات المتحدة تواجد قطع بحرية عسكرية لها بمنطقة الخليج لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الإيرانية
وازدادت حدة التوترات مؤخرًا بين الجانبين الأميركي والإيراني مع حلول الذكرى الأولى للاغتيال، وتصريحات المسؤولين الإيرانيين عن إصرارهم على الثأر لمقتل سليماني، وإعلان الولايات المتحدة تواجد قطع بحرية عسكرية لها بمنطقة الخليج لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الإيرانية