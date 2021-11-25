https://arabic.sputniknews.com/20211125/بوينس-آيرس-تعيش-عاما-حزينا-بدون-مارادونا-1053274526.html

بوينس آيرس تعيش عاما حزينا بدون مارادونا

بوينس آيرس تعيش عاما حزينا بدون مارادونا

بالضبط عام مضى على وفاة اسطورة كرة القدم الشهيرة، وبطل العالم مع المنتخب الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا. 25.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-25T13:29+0000

2021-11-25T13:29+0000

2021-11-25T13:29+0000

مجتمع

رياضة

دييغو مارادونا

كرة القدم

كرة قدم

مارادونا

الأرجنتين

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لا تزال أسباب رحيله عن الحياة والمسؤول عن ذلك قيد المناقشة في المحكمة، والورثة يحاولون تقسيم ممتلكاته. ومع ذلك ، يبحث المشجعون المخلصون وعشاق كرة القدم فقط عن طرق لتكريم ذكرى مثلهم الأعلى السنوية.عام مضى على وفاة مارادونا، في حادثة أفجعت محبي كرة القدم في العالم، وخلال هذا الوقت، ظهرت الرسومات على الجدران تخليدًا لذكرى مارادونا في أجزاء مختلفة من بوينس آيرس، بالإضافة للجدران، يمكن رؤية صور مارادونا على أبواب المتاجر ودعامات الجسور، وفي الممرات، وعلى أسوار ومدرجات الملاعب.هذه الرسومات على الجدران، تستحق أن تعرض في متحف لتصوير دييغو في فترات مختلفة من حياته، ووضع رسوم كاريكاتورية، يمكن ترجمتها على أنها "شكرًا لك ، يا إلهي"، حيث (يعتبر العديد من الأرجنتينيين مارادونا إله كرة القدم).خلد المعجبون ذكرى معبودهم ليس فقط على الجدران، ولكن أيضًا على أجسادهم، من خلال الوشوم التذكارية للحظات مارادونا العظيمة مع الإرجنتين، إن كان لحظة حمل كأس العالم 1986 في المكسيك، أو عندما أرسل مارادونا الكرة إلى المرمى بيده. وقال بعدها كلمته الشهيرة: إنها "يد الله".البيوت والشوارعقبل شهر، تم الاعتراف بالمنزل الذي ولد فيه لاعب كرة القدم الشهير في 30 أكتوبر 1960 كنصب تاريخي، هناك ثلاث غرف في المبنى، بجانبه كان يوجد ملعب لكرة القدم، حيث بدأ مارادونا تدريباته الأولى.تم تجهيز مكان الحفل، بجانب المكان الذي عاش فيه مارادونا في التسعينيات، في منطقة فيلا ديفوتو، حيث توجد الآن لافتات تحمل اسم "دييغو" على جنب، وعلى الآخر اسم "مارادونا"، وتحت هذه الكلمات نقش قصير: "1960 - ∞" أي إلى اللانهاية.يقول مراقب المعبد مارسيلو، لوكالة "سبوتنيك": "يمكن للجميع القدوم والجلوس والتحدث إلى دييغو، لكل شخص يمكنه المرور من أمام ضريحه، يرسم إشارة الصليب، ويتابع مسيره".في الوقت نفسه، تباع في الحرم قمصان تي شيرت وقبعات وأقنعة عليها صورة مارادونا.

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مجتمع, رياضة, دييغو مارادونا, كرة القدم, كرة قدم, مارادونا, الأرجنتين