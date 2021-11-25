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تدريبات عسكرية داخل أسوار مجلس الأمة الكويتي تثير حفيظة النواب
تدريبات عسكرية داخل أسوار مجلس الأمة الكويتي تثير حفيظة النواب
لقي تواجد قوات عسكرية داخل أسوار مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، لإقامة تدريبات ميدانية مشتركة مع حرس المجلس، انتقادات واسعة من طرف نواب المجلس. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T14:30+0000
2021-11-25T14:30+0000
العالم العربي
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واستنكر أعضاء في مجلس الأمة هذه التدريبات، حيث قال النائب عبد الكريم الكندري: "تواجد الآليات العسكرية والقيام بالتدريبات الميدانية داخل أسوار مجلس الأمة أمر غير لائق ومستنكر فهناك رمزية لهذه المؤسسة الشعبية لايمكن الاستمرار بتشويهها بعد ما طالها أثناء استخدام الأمن لعقد الجلسات".وقال النائب شعيب المويزري، إن إقامة تدريبات "ليس مبررا" لتواجد آليات عسكرية داخل بيت الشعب، معتبرا ذلك "عدم احترام للدستور والشعب، وبأنه رسالة واضحة للمرحلة القادمة"، مضيفا "سيظهر لكم رئيس مجلس الأمه ويقول "بطلب مني".فيما الأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت في تصريح صحفي: "إن التدريب جاء بناء على طلب من الحرس الوطني والحرس الأميري بعمل مسرح عمليات يحاكي الواقع داخل مجلس الأمة لإجراء هذا التدريب".وأوضح اللواء الوقيت أن "اختيار مبنى مجلس الأمة لإجراء التدريب أمر طبيعي، إذ إن الفعاليات التي يفترض تأمينها ستقام في المبنى نفسه".ووثقت حسابات إخبارية صور الآليات العسكرية من داخل أسوار المجلس، لإقامة تدريبات مشتركة بين قوات الحرس الوطني والحرس الأميري وحرس مجلس الأمة، لتكوين قاعدة مشتركة من الخبرات ورفع كفاءة وقدرات العسكريين، ورفع مستوى التنسيق بين قيادات القطاعات العسكرية المسؤولة عن تأمين الفعاليات، التي تقام بمجلس الأمة وزيارات كبار الشخصيات.وتواجد خلال هذه التدريبات ممثلون عن وزارة الداخلية الكويتية، وتضمنت التمارين سيناريوهات لحماية الشخصيات من أي عمليات إرهابية، والتدابير المطلوب اتخاذها في مثل هذه الحالات.
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العالم العربي

تدريبات عسكرية داخل أسوار مجلس الأمة الكويتي تثير حفيظة النواب

14:30 GMT 25.11.2021
© AP Photo / Gustavo Ferrariالبرلمان الكويتي
البرلمان الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Gustavo Ferrari
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لقي تواجد قوات عسكرية داخل أسوار مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، لإقامة تدريبات ميدانية مشتركة مع حرس المجلس، انتقادات واسعة من طرف نواب المجلس.
واستنكر أعضاء في مجلس الأمة هذه التدريبات، حيث قال النائب عبد الكريم الكندري: "تواجد الآليات العسكرية والقيام بالتدريبات الميدانية داخل أسوار مجلس الأمة أمر غير لائق ومستنكر فهناك رمزية لهذه المؤسسة الشعبية لايمكن الاستمرار بتشويهها بعد ما طالها أثناء استخدام الأمن لعقد الجلسات".
وقال النائب شعيب المويزري، إن إقامة تدريبات "ليس مبررا" لتواجد آليات عسكرية داخل بيت الشعب، معتبرا ذلك "عدم احترام للدستور والشعب، وبأنه رسالة واضحة للمرحلة القادمة"، مضيفا "سيظهر لكم رئيس مجلس الأمه ويقول "بطلب مني".
فيما الأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت في تصريح صحفي: "إن التدريب جاء بناء على طلب من الحرس الوطني والحرس الأميري بعمل مسرح عمليات يحاكي الواقع داخل مجلس الأمة لإجراء هذا التدريب".
وأوضح اللواء الوقيت أن "اختيار مبنى مجلس الأمة لإجراء التدريب أمر طبيعي، إذ إن الفعاليات التي يفترض تأمينها ستقام في المبنى نفسه".
ووثقت حسابات إخبارية صور الآليات العسكرية من داخل أسوار المجلس، لإقامة تدريبات مشتركة بين قوات الحرس الوطني والحرس الأميري وحرس مجلس الأمة، لتكوين قاعدة مشتركة من الخبرات ورفع كفاءة وقدرات العسكريين، ورفع مستوى التنسيق بين قيادات القطاعات العسكرية المسؤولة عن تأمين الفعاليات، التي تقام بمجلس الأمة وزيارات كبار الشخصيات.
وتواجد خلال هذه التدريبات ممثلون عن وزارة الداخلية الكويتية، وتضمنت التمارين سيناريوهات لحماية الشخصيات من أي عمليات إرهابية، والتدابير المطلوب اتخاذها في مثل هذه الحالات.
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