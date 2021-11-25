تدريبات عسكرية داخل أسوار مجلس الأمة الكويتي تثير حفيظة النواب
© AP Photo / Gustavo Ferrariالبرلمان الكويتي
© AP Photo / Gustavo Ferrari
لقي تواجد قوات عسكرية داخل أسوار مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، لإقامة تدريبات ميدانية مشتركة مع حرس المجلس، انتقادات واسعة من طرف نواب المجلس.
واستنكر أعضاء في مجلس الأمة هذه التدريبات، حيث قال النائب عبد الكريم الكندري: "تواجد الآليات العسكرية والقيام بالتدريبات الميدانية داخل أسوار مجلس الأمة أمر غير لائق ومستنكر فهناك رمزية لهذه المؤسسة الشعبية لايمكن الاستمرار بتشويهها بعد ما طالها أثناء استخدام الأمن لعقد الجلسات".
نؤكد ونعرف الذي نؤكده التدريب ليس مبرر لوجود اي قوه مسلحه داخل المجلس أو على مقربه من اسواره— شعيب المويزري (@ShuaibMuwaizri) November 25, 2021
الحين يطلع رئيس المجلس ويقول " بطلب مني " pic.twitter.com/fkmKryhcXF
وقال النائب شعيب المويزري، إن إقامة تدريبات "ليس مبررا" لتواجد آليات عسكرية داخل بيت الشعب، معتبرا ذلك "عدم احترام للدستور والشعب، وبأنه رسالة واضحة للمرحلة القادمة"، مضيفا "سيظهر لكم رئيس مجلس الأمه ويقول "بطلب مني".
لن يكون التدريب مبررا لتواجد قوات مسلحه داخل مجلس الامه بيت الشعب (اخواننا العسكر والضباط لادخل لهم في هذا الموضوع فهم يؤدون الاوامر المطلوبه منهم )— شعيب المويزري (@ShuaibMuwaizri) November 25, 2021
اؤكد بان مايحدث هو عدم احترام للدستور ولا للشعب وهو رساله واضحه للمرحله القادمه
وسيظهر لكم رئيس مجلس الامه ويقول "بطلب مني " pic.twitter.com/k9yIiGeuvX
فيما الأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت في تصريح صحفي: "إن التدريب جاء بناء على طلب من الحرس الوطني والحرس الأميري بعمل مسرح عمليات يحاكي الواقع داخل مجلس الأمة لإجراء هذا التدريب".
وأوضح اللواء الوقيت أن "اختيار مبنى مجلس الأمة لإجراء التدريب أمر طبيعي، إذ إن الفعاليات التي يفترض تأمينها ستقام في المبنى نفسه".
النائب د. عبدالكريم الكندري : تواجد الآليات العسكرية والقيام بالتدريبات الميدانية داخل أسوار مجلس الأمة أمر غير لائق ومستنكر فهناك رمزية لهذه المؤسسة الشعبية لايمكن الاستمرار بتشويهها بعدما طالها أثناء استخدم الأمن لعقد الجلسات. pic.twitter.com/VL90knY9m7— عاجل الكويت (@breakingkwt) November 25, 2021
ووثقت حسابات إخبارية صور الآليات العسكرية من داخل أسوار المجلس، لإقامة تدريبات مشتركة بين قوات الحرس الوطني والحرس الأميري وحرس مجلس الأمة، لتكوين قاعدة مشتركة من الخبرات ورفع كفاءة وقدرات العسكريين، ورفع مستوى التنسيق بين قيادات القطاعات العسكرية المسؤولة عن تأمين الفعاليات، التي تقام بمجلس الأمة وزيارات كبار الشخصيات.
وتواجد خلال هذه التدريبات ممثلون عن وزارة الداخلية الكويتية، وتضمنت التمارين سيناريوهات لحماية الشخصيات من أي عمليات إرهابية، والتدابير المطلوب اتخاذها في مثل هذه الحالات.