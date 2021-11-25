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"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
أهدى رجل هندي زوجته منزلا يمثل نسخة من مبنى "تاج محل" الشهير، معبرا من خلاله عن حبه لها. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T07:51+0000
2021-11-25T07:51+0000
تاج محل
الهند
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المنزل الذي استغرق بناؤه 3 سنوات شيد من الرخام الأبيض، ليقدمه أناند براكاش تشوكسي، صاحب الـ52 عاما، هدية لزوجته.ويضم المنزل درجا ضخما من الرخام بالإضافة لردهة فسيحة و4 غرف نوم في الطابق الأول وعدد من المآذن وقبة، وتبلغ مساحته حوالي 8 آلاف قدم مربعة، أي حوالي 743 مترا مربعا.يذكر أن الزوجان تشوكسي معروفان في منطقة برهانبور حيث يديران 5 مؤسسات تعليمية، يدرس فيها حوالي 6 آلاف طالب.
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تاج محل, الهند

"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"

07:51 GMT 25.11.2021
© Photo / Unsplash / Drew Colinsمشهد يطل على معبد تاج محل في نيودلهي، الهند
مشهد يطل على معبد تاج محل في نيودلهي، الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Photo / Unsplash / Drew Colins
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أهدى رجل هندي زوجته منزلا يمثل نسخة من مبنى "تاج محل" الشهير، معبرا من خلاله عن حبه لها.
المنزل الذي استغرق بناؤه 3 سنوات شيد من الرخام الأبيض، ليقدمه أناند براكاش تشوكسي، صاحب الـ52 عاما، هدية لزوجته.

وقال تشوكي، في لقاء صحفي: "عندما قررنا بناء منزل جديد. فكرنا لما لا نفعل شيئا مختلفا؟ أي رجل يحب عائلته وزوجته أكثر من أي شيء آخر، ولذا جعلته هدية لزوجتي".

ويضم المنزل درجا ضخما من الرخام بالإضافة لردهة فسيحة و4 غرف نوم في الطابق الأول وعدد من المآذن وقبة، وتبلغ مساحته حوالي 8 آلاف قدم مربعة، أي حوالي 743 مترا مربعا.
يذكر أن الزوجان تشوكسي معروفان في منطقة برهانبور حيث يديران 5 مؤسسات تعليمية، يدرس فيها حوالي 6 آلاف طالب.
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