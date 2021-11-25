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https://arabic.sputniknews.com/20211125/تعليق-خبير-روسي-على-تجربة-نووية-أمريكية-ضد-روسيا-لا-بد-من-تحييدهم-عند-الضرورة-1053273770.html
تعليق خبير روسي على تجربة نووية أمريكية ضد روسيا: لا بد من تحييدهم عند الضرورة
تعليق خبير روسي على تجربة نووية أمريكية ضد روسيا: لا بد من تحييدهم عند الضرورة
أكد خبير عسكري روسي أن بلاده تعرف كيف تدرأ الأخطار المخيمة عليها. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T12:59+0000
2021-11-25T12:59+0000
رصد عسكري
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وقال العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين لقناة RT تعقيبا على مناورات عسكرية أمريكية تضمنت فعالياتها تدريب الطيارين على إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية قرب حدود روسيا إن واشنطن تفعل ذلك في محاولة لترهيب موسكو وجرّ روسيا إلى سباق تسلح مرهق.وأشار إلى أن الأمريكيين أجروا تجربة إطلاق صواريخ جوالة قادرة على حمل الرؤوس النووية بعد فضيحة الفرار من أفغانستان.ولم تهز التجارب الأمريكية روسيا، فهي تعرف كيف تدرأ الأخطار المخيمة عليها. وقال الخبير:لا نخاف منهم، ونبقى هادئين، إذ نعرف أننا سنحيّدهم عند الضرورة مثلما فعلنا بكل معتد حاول أن يلقننا كيف نعيش.وقد صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قاذفات القنابل الأمريكية تدربت خلال المناورات العسكرية على استخدام السلاح النووي ضد روسيا.
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رصد عسكري

تعليق خبير روسي على تجربة نووية أمريكية ضد روسيا: لا بد من تحييدهم عند الضرورة

12:59 GMT 25.11.2021
© REUTERS / Thom Baurطاقم "Inspiration4" المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، أول طاقم مدني يسافر على متن صاروخ "سبايس إكس فالكون 9 إلى الفضاء، فلوريدا، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021
طاقم Inspiration4 المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، أول طاقم مدني يسافر على متن صاروخ سبايس إكس فالكون 9 إلى الفضاء، فلوريدا، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / Thom Baur
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أكد خبير عسكري روسي أن بلاده تعرف كيف تدرأ الأخطار المخيمة عليها.
وقال العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين لقناة RT تعقيبا على مناورات عسكرية أمريكية تضمنت فعالياتها تدريب الطيارين على إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية قرب حدود روسيا إن واشنطن تفعل ذلك في محاولة لترهيب موسكو وجرّ روسيا إلى سباق تسلح مرهق.
وأشار إلى أن الأمريكيين أجروا تجربة إطلاق صواريخ جوالة قادرة على حمل الرؤوس النووية بعد فضيحة الفرار من أفغانستان.
ولم تهز التجارب الأمريكية روسيا، فهي تعرف كيف تدرأ الأخطار المخيمة عليها. وقال الخبير:
لا نخاف منهم، ونبقى هادئين، إذ نعرف أننا سنحيّدهم عند الضرورة مثلما فعلنا بكل معتد حاول أن يلقننا كيف نعيش.
وقد صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قاذفات القنابل الأمريكية تدربت خلال المناورات العسكرية على استخدام السلاح النووي ضد روسيا.
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