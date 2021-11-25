تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
تغطية مباشرة.. تابع لحظة بلحظة أحداث افتتاح طريق الكباش السياحي في مصر
https://arabic.sputniknews.com/20211125/تقارب-إيراني--إماراتي-بعد-سنوات-من-الجفاء-فهل-بدأت-عملية-خلط-الأوراق؟-1053282009.html
تقارب إيراني – إماراتي بعد سنوات من الجفاء.. فهل بدأت عملية خلط الأوراق؟
تقارب إيراني – إماراتي بعد سنوات من الجفاء.. فهل بدأت عملية خلط الأوراق؟
تناقش الحلقة إعلان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، على فتح صفحة جديدة من العلاقات بين بلاده والإمارات العربية المتحدة. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T18:53+0000
2021-11-25T18:53+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1053281931_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_02b649fc8c86c1823c6c3298397886b3.png
تقارب إيراني – إماراتي بعد سنوات من الجفاء.. فهل بدأت عملية خلط الأوراق؟
تقارب إيراني – إماراتي بعد سنوات من الجفاء.. فهل بدأت عملية خلط الأوراق؟
الإعلان عن ذلك جاء في تغريدة لباقري على تويتر، عقب لقاء جمعه مع أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية.يشار إلى أن قرقاش كان أعلن في 16 من الشهر الحالي إن بلاده تعمل لبناء جسور مع كل الدول بما فيها تلك التي لها خلافات جدية معها.ورأى عماد آبشناس- رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين كانت طوال فترة الأزمة قوية جداً، ولم تتأثر بالتباينات السياسية، ما يدل على إدارك قيادتي البلدين لأهمية كل منهما للآخر.لكنه رأى، في مقابلة عبر "بانوراما"، أن الإمارات بقرار التقارب مع إيران، تريد اتخاذ خطوات مستقلة عن السياسية السعودية.أجرى الحوار: فهيم الصورانيالتفاصيل في الملف الصوتي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1053281931_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_4911695a3eb7a707518e1b71f90b1f60.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, بانوراما, аудио

تقارب إيراني – إماراتي بعد سنوات من الجفاء.. فهل بدأت عملية خلط الأوراق؟

18:53 GMT 25.11.2021
تقارب إيراني – إماراتي بعد سنوات من الجفاء.. فهل بدأت عملية خلط الأوراق؟
تابعنا عبر
فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة إعلان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، على فتح صفحة جديدة من العلاقات بين بلاده والإمارات العربية المتحدة.
الإعلان عن ذلك جاء في تغريدة لباقري على تويتر، عقب لقاء جمعه مع أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية.
يشار إلى أن قرقاش كان أعلن في 16 من الشهر الحالي إن بلاده تعمل لبناء جسور مع كل الدول بما فيها تلك التي لها خلافات جدية معها.
ورأى عماد آبشناس- رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين كانت طوال فترة الأزمة قوية جداً، ولم تتأثر بالتباينات السياسية، ما يدل على إدارك قيادتي البلدين لأهمية كل منهما للآخر.
لكنه رأى، في مقابلة عبر "بانوراما"، أن الإمارات بقرار التقارب مع إيران، تريد اتخاذ خطوات مستقلة عن السياسية السعودية.
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
التفاصيل في الملف الصوتي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. تابع لحظة بلحظة أحداث افتتاح طريق الكباش السياحي في مصر17:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:15 GMTسيف الإسلام القذافي يطعن ضد قرار رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية
19:09 GMTوزير الزراعة السوري لـ"سبوتنيك": بذور القمح الأمريكية في غاية الخطورة وتوزيعها استكمال لـ"قيصر"
18:59 GMTأول رئيس عربي لمنظمة الإنتربول... من هو اللواء أحمد الريسي؟
18:53 GMTتقارب إيراني – إماراتي بعد سنوات من الجفاء.. فهل بدأت عملية خلط الأوراق؟
18:50 GMTخبير: التحدي الأكبر لواشنطن " كيفية ترجمة رسائل أوستن للحلفاء وتحويلها لخطوات ملموسة"؟
18:01 GMTاستبعاد سيف الإسلام القذافي من سباق رئاسة ليبيا.. ميقاتي في الفاتيكان وعون في قطر لبحث أزمة لبنان
17:57 GMTالتحقيق مع دبلوماسيين تونسيين دعموا الإرهاب في سوريا
17:26 GMTالأردن يدعو رعاياه في إثيوبيا لمغادرة البلاد بأقرب فرصة
17:19 GMTتغطية مباشرة.. تابع لحظة بلحظة أحداث افتتاح طريق الكباش السياحي في مصر
17:14 GMTسبوتنيك تنقل حفل افتتاح طريق الكباش من الأقصر جنوبي مصر... فيديو
17:01 GMTخالد الزايدي يتحدث عن الموقف القانوني لسيف الإسلام القذافي بعد اسبتعاده... فيديو
16:57 GMTمقتل 43 شخصا وإحراق ألف منزل خلال قتال عنيف في السودان
16:55 GMTخبير: روسيا تملك أنظمة اختبار تستطيع الكشف عن سلالة "كوفيد - 19" تحتوي 32 طفرة
16:41 GMTالطوارئ الروسية تعلن العثور على جثث 3 من عمال الإنقاذ بمنجم الفحم في سيبيريا
16:28 GMT"لاعتبارات دبلوماسية"... اختصاصيو ترميم من متحف الأرميتاج يرممون 3 قطع أثرية بارزة من تدمر في مسقط
16:26 GMTدب يحطم باب سيارة فاخرة لثري عربي... فيديو
16:21 GMTأهداف مباراة الأهلي وسموحة 4-1 في الدوري المصري... فيديو
16:07 GMTالاتحاد الأوروبي: مفتشو وكالة الطاقة الذرية تعرضوا لـ"تفتيش جسدي مفرط التوغل" في إيران
15:57 GMTإسرائيل تحذر أمريكا من إبرام اتفاق نووي جزئي مع إيران
15:35 GMTأبرز المستبعدين من انتخابات الرئاسة الليبية... والأسباب