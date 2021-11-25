تقارب إيراني – إماراتي بعد سنوات من الجفاء.. فهل بدأت عملية خلط الأوراق؟
تقارب إيراني – إماراتي بعد سنوات من الجفاء.. فهل بدأت عملية خلط الأوراق؟
الإعلان عن ذلك جاء في تغريدة لباقري على تويتر، عقب لقاء جمعه مع أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية.يشار إلى أن قرقاش كان أعلن في 16 من الشهر الحالي إن بلاده تعمل لبناء جسور مع كل الدول بما فيها تلك التي لها خلافات جدية معها.ورأى عماد آبشناس- رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين كانت طوال فترة الأزمة قوية جداً، ولم تتأثر بالتباينات السياسية، ما يدل على إدارك قيادتي البلدين لأهمية كل منهما للآخر.لكنه رأى، في مقابلة عبر "بانوراما"، أن الإمارات بقرار التقارب مع إيران، تريد اتخاذ خطوات مستقلة عن السياسية السعودية.أجرى الحوار: فهيم الصورانيالتفاصيل في الملف الصوتي
تناقش الحلقة إعلان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، على فتح صفحة جديدة من العلاقات بين بلاده والإمارات العربية المتحدة.
الإعلان عن ذلك جاء في تغريدة لباقري على تويتر، عقب لقاء جمعه مع أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية.
يشار إلى أن قرقاش كان أعلن في 16 من الشهر الحالي إن بلاده تعمل لبناء جسور مع كل الدول بما فيها تلك التي لها خلافات جدية معها.
ورأى عماد آبشناس- رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين كانت طوال فترة الأزمة قوية جداً، ولم تتأثر بالتباينات السياسية، ما يدل على إدارك قيادتي البلدين لأهمية كل منهما للآخر.
لكنه رأى، في مقابلة عبر "بانوراما"، أن الإمارات بقرار التقارب مع إيران، تريد اتخاذ خطوات مستقلة عن السياسية السعودية.