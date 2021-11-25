https://arabic.sputniknews.com/20211125/خالد-الزايدي-يتحدث-عن-الموقف-القانوني-لسيف-الإسلام-القذافي-بعد-اسبتعاده-فيديو-1053280032.html

خالد الزايدي يتحدث عن الموقف القانوني لسيف الإسلام القذافي بعد اسبتعاده... فيديو

خالد الزايدي يتحدث عن الموقف القانوني لسيف الإسلام القذافي بعد اسبتعاده... فيديو

قال المحامي خالد الزايدي، اليوم الخميس، إن قرار استبعاد موكله سيف الإسلام القذافي من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية، غير قانوني ومخالف للقانون واللجوء... 25.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-25T17:01+0000

2021-11-25T17:01+0000

2021-11-25T17:11+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وأضاف الزايدي في فيديو متداول، أن مجموعة مسلحة أغلقت محكمة الاستئناف في مدينة سبها، حيث كان يُفترض النظر في الطعن ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رفض ترشح موكله.وأشار الزايدي إلى أن عدم عقد جلسة النظر في قرار الطعن من شأنه أن "يؤثر على مجريات الانتخابات برمتها".وقدم سيف الإسلام القذافي، اليوم الخميس، طعناً لمحكمة سبها، بعد إدراج المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اسمه على قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك استناداً إلى اتهامه بتهمة جنائية تمنعه من الترشح.وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس الأربعاء، رفض ترشح 25 شخصا من بين 98 تقدموا بأوراقهم للترشح للرئاسة، وكان أبرز المرفوضين سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.وتجدر الإشارة إلى أن القانون يسمح بقبول الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء.وتنطلق الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.

https://arabic.sputniknews.com/20211125/سيف-الإسلام-القذافي-يوجه-رسالة-بخط-يده-إلى-الشعب-بعد-استبعاده-من-انتخابات-الرئاسة-1053276169.html

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أخبار ليبيا اليوم