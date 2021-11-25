https://arabic.sputniknews.com/20211125/خبير-روسيا-تملك-أنظمة-اختبار-تستطيع-الكشف-عن-سلالة-كوفيد---19-تحتوي-32-طفرة-1053279743.html

خبير: روسيا تملك أنظمة اختبار تستطيع الكشف عن سلالة "كوفيد - 19" تحتوي 32 طفرة

خبير: روسيا تملك أنظمة اختبار تستطيع الكشف عن سلالة "كوفيد - 19" تحتوي 32 طفرة

أفاد رئيس المجموعة العلمية لتطوير طرق التشخيص الجديدة القائمة على تقنيات التسلسل بالمعهد المركزي لبحوث الأوبئة التابع لهيئة مراقبة وحماية حقوق المستهلك "روس... 25.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-25T16:55+0000

2021-11-25T16:55+0000

2021-11-25T16:55+0000

روسيا

مجتمع

علوم

الطب

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

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يقول خافيزوف: "أنظمة اختبار فيروس كورونا، المستخدمة في روسيا، قادرة على اكتشاف سلالة "بوتسوانا"، نظرًا لأن جميع مطوري الاختبارات تقريبًا يحاولون تجنب استخدام جين "إس بروتين" كهدف".وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "السمة المميزة لهذا المتغير هو أنه يحتوي على عدد كبير من الطفرات في جينات "بروتين إس"، والذي عادة ما يكون مسؤولاً عن تغيير خصائص العامل الممرض".وأوضح: "لقد رأينا بالفعل نسبة كبيرة من هذه الطفرات في سلالات أخرى وهي من المعروف أنها يمكن أن تساعد العامل الممرض على تجنب عمل الأجسام المضادة أو جعله أكثر عدوى".وكانت صحف بريطانية قد أشارت إلى أن علماء من المملكة المتحدة حذروا من ظهور سلالة من فيروس كورونا تدعى "بوتسوانا"، وتحتوي على 32 طفرة، ولها تغيرات في "بروتين سبايك" أكثر من جميع أنواع "كوفيد 19" الأخرى.ووفقًا لخافيزوف، من السابق لأوانه الحديث عن كيفية تغير خصائص الفيروس بسبب مجموعة جديدة من الطفرات، منوها إلى أنه "يمكن تقدير ذلك في الأسابيع المقبلة".وفي السياق أكد الخبير بأنه قد تتضاءل إلى حد ما فعالية اللقاحات ضد هذه السلالة الذي تم تحديدها في بوتسوانا، لكن "الحماية ستبقى".

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روسيا, مجتمع, علوم, الطب, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة