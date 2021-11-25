تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211125/خبير-روسيا-تملك-أنظمة-اختبار-تستطيع-الكشف-عن-سلالة-كوفيد---19-تحتوي-32-طفرة-1053279743.html
خبير: روسيا تملك أنظمة اختبار تستطيع الكشف عن سلالة "كوفيد - 19" تحتوي 32 طفرة
خبير: روسيا تملك أنظمة اختبار تستطيع الكشف عن سلالة "كوفيد - 19" تحتوي 32 طفرة
أفاد رئيس المجموعة العلمية لتطوير طرق التشخيص الجديدة القائمة على تقنيات التسلسل بالمعهد المركزي لبحوث الأوبئة التابع لهيئة مراقبة وحماية حقوق المستهلك "روس... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T16:55+0000
2021-11-25T16:55+0000
روسيا
مجتمع
علوم
الطب
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/15/1046062649_0:127:3071:1854_1920x0_80_0_0_f67c3142f930edcf3d08323e56908cb0.jpg
يقول خافيزوف: "أنظمة اختبار فيروس كورونا، المستخدمة في روسيا، قادرة على اكتشاف سلالة "بوتسوانا"، نظرًا لأن جميع مطوري الاختبارات تقريبًا يحاولون تجنب استخدام جين "إس بروتين" كهدف".وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "السمة المميزة لهذا المتغير هو أنه يحتوي على عدد كبير من الطفرات في جينات "بروتين إس"، والذي عادة ما يكون مسؤولاً عن تغيير خصائص العامل الممرض".وأوضح: "لقد رأينا بالفعل نسبة كبيرة من هذه الطفرات في سلالات أخرى وهي من المعروف أنها يمكن أن تساعد العامل الممرض على تجنب عمل الأجسام المضادة أو جعله أكثر عدوى".وكانت صحف بريطانية قد أشارت إلى أن علماء من المملكة المتحدة حذروا من ظهور سلالة من فيروس كورونا تدعى "بوتسوانا"، وتحتوي على 32 طفرة، ولها تغيرات في "بروتين سبايك" أكثر من جميع أنواع "كوفيد 19" الأخرى.ووفقًا لخافيزوف، من السابق لأوانه الحديث عن كيفية تغير خصائص الفيروس بسبب مجموعة جديدة من الطفرات، منوها إلى أنه "يمكن تقدير ذلك في الأسابيع المقبلة".وفي السياق أكد الخبير بأنه قد تتضاءل إلى حد ما فعالية اللقاحات ضد هذه السلالة الذي تم تحديدها في بوتسوانا، لكن "الحماية ستبقى".
https://arabic.sputniknews.com/20211124/بوتين-يعلن-أنه-أعاد-التطعيم-ضد-فيروس-كورونا-المستجد-وأخذ-جرعة-عبر-الأنف-1053237711.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/15/1046062649_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a6704a15219d1c4adfdf5731d2a6f7d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مجتمع, علوم, الطب, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

خبير: روسيا تملك أنظمة اختبار تستطيع الكشف عن سلالة "كوفيد - 19" تحتوي 32 طفرة

16:55 GMT 25.11.2021
© Sputnik . Evgeny Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورعمل اختبار المرض الفيروسي "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، للركاب في مطار شيريميتيفو في موسكو، روسيا 20 يوليو 2020
عمل اختبار المرض الفيروسي كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، للركاب في مطار شيريميتيفو في موسكو، روسيا 20 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Sputnik . Evgeny Odinokov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد رئيس المجموعة العلمية لتطوير طرق التشخيص الجديدة القائمة على تقنيات التسلسل بالمعهد المركزي لبحوث الأوبئة التابع لهيئة مراقبة وحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، كاميل خافيزوف، أن روسيا تملك أنظمة اختبار لفيروس كورونا قادرة على اكتشاف سلالة منه ذات 32 طفرة.
يقول خافيزوف: "أنظمة اختبار فيروس كورونا، المستخدمة في روسيا، قادرة على اكتشاف سلالة "بوتسوانا"، نظرًا لأن جميع مطوري الاختبارات تقريبًا يحاولون تجنب استخدام جين "إس بروتين" كهدف".
وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "السمة المميزة لهذا المتغير هو أنه يحتوي على عدد كبير من الطفرات في جينات "بروتين إس"، والذي عادة ما يكون مسؤولاً عن تغيير خصائص العامل الممرض".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
بوتين يعلن أنه أعاد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وأخذ جرعة عبر الأنف
أمس, 13:04 GMT
وأوضح: "لقد رأينا بالفعل نسبة كبيرة من هذه الطفرات في سلالات أخرى وهي من المعروف أنها يمكن أن تساعد العامل الممرض على تجنب عمل الأجسام المضادة أو جعله أكثر عدوى".
وكانت صحف بريطانية قد أشارت إلى أن علماء من المملكة المتحدة حذروا من ظهور سلالة من فيروس كورونا تدعى "بوتسوانا"، وتحتوي على 32 طفرة، ولها تغيرات في "بروتين سبايك" أكثر من جميع أنواع "كوفيد 19" الأخرى.
ووفقًا لخافيزوف، من السابق لأوانه الحديث عن كيفية تغير خصائص الفيروس بسبب مجموعة جديدة من الطفرات، منوها إلى أنه "يمكن تقدير ذلك في الأسابيع المقبلة".
وفي السياق أكد الخبير بأنه قد تتضاءل إلى حد ما فعالية اللقاحات ضد هذه السلالة الذي تم تحديدها في بوتسوانا، لكن "الحماية ستبقى".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
عودة رمسيس الثاني إلى واجهة معبد الكرنك بالأقصر - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. تابع لحظة بلحظة أحداث افتتاح طريق الكباش السياحي في مصر17:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:26 GMTالأردن يدعو رعاياه في إثيوبيا لمغادرة البلاد في أقرب فرصة
17:19 GMTتغطية مباشرة.. تابع لحظة بلحظة أحداث افتتاح طريق الكباش السياحي في مصر
17:14 GMTسبوتنيك تنقل حفل افتتاح طريق الكباش من الأقصر جنوبي مصر... فيديو
17:01 GMTخالد الزايدي يتحدث عن الموقف القانوني لسيف الإسلام القذافي بعد اسبتعاده... فيديو
16:57 GMTمقتل 43 شخصا وإحراق ألف منزل خلال قتال عنيف في السودان
16:55 GMTخبير: روسيا تملك أنظمة اختبار تستطيع الكشف عن سلالة "كوفيد - 19" تحتوي 32 طفرة
16:41 GMTالطوارئ الروسية تعلن العثور على جثث 3 من عمال الإنقاذ بمنجم الفحم في سيبيريا
16:28 GMT"لاعتبارات دبلوماسية"... اختصاصيو ترميم من متحف الأرميتاج يرممون 3 قطع أثرية بارزة من تدمر في مسقط
16:26 GMTدب يحطم باب سيارة فاخرة لثري عربي... فيديو
16:21 GMTأهداف مباراة الأهلي وسموحة 4-1 في الدوري المصري... فيديو
16:07 GMTالاتحاد الأوروبي: مفتشو وكالة الطاقة الذرية تعرضوا لـ"تفتيش جسدي مفرط التوغل" في إيران
15:57 GMTإسرائيل تحذر أمريكا من إبرام اتفاق نووي جزئي مع إيران
15:35 GMTأبرز المستبعدين من انتخابات الرئاسة الليبية... والأسباب
15:35 GMTالقنصل العراقي: رحلة الإجلاء ستكون مدفوعة التكاليف
15:34 GMTالبرهان يثمن دور السعودية الداعم للتحول الديمقراطي في بلاده
15:31 GMTعلماء: ظهور متحور جديد لكورونا يتهرب من الجهاز المناعي
15:18 GMTانقطاع التواصل بعمال الإنقاذ في منجم في كوزباس في سيبيريا
15:15 GMTالجيش الإسرائيلي يتهم ضابطا في الجيش السوري بمساعدة "حزب الله"
15:09 GMTالحكومة البريطانية تدعو إلى إنشاء هيئة جديدة مسؤولة عن كرة القدم
14:57 GMTوزير السياحة السوري يكشف عن عدد الزوار لهذا العام والمشاريع الاستثمارية التي عادت للعمل