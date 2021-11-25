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رئيسة الحكومة التونسية تبحث في الجزائر تعزير العلاقات الثنايبة
رئيسة الحكومة التونسية تبحث في الجزائر تعزير العلاقات الثنايبة
وصلت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، اليوم الخميس إلى الجزائر في أول زيارة عمل لها منذ تعيينها في المنصب. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T13:26+0000
2021-11-25T13:26+0000
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ووفقا لوسائل الإعلام الجزائرية، فقد كان في استقبالها في مطار هواري بومدين الدولي، رئيس الحكومة، أيمن بن عبد الرحمان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة.وقالت الحكومة التونسية في بيان "بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، تؤدي السيدة نجلاء بودن، رئيسة الحكومة يوم 25 نوفمبر 2021، زيار ة أخوة وعمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".وأضاف البيان "سيرافق رئيسة الحكومة السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي.. وتأتي هذه الزيار ة، بوصفها أول زيارة عمل ثنائية تقوم بها السيدة رئيسة الحكومة، تأكيدا للعلاقات التونسية الجزائرية المتينة وترجمة لإرادة قيادتي البلدين للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والمستديمة، استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين".وستكون الزيارة مناسبة لتعزيز التشاور وبحث سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين ودفعها إلى أفضل المراتب، والإعداد للاستحقاقات الثنائية المنتظرة وفي مقدمتها اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية المزمع عقدها في المنظور القريب إضافة إلى بقية اللجان القطاعية الثنائية المشتركة.
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العالم العربي, الجزائر, تونس

رئيسة الحكومة التونسية تبحث في الجزائر تعزير العلاقات الثنايبة

13:26 GMT 25.11.2021
© REUTERS / HANDOUTنجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية
نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / HANDOUT
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وصلت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، اليوم الخميس إلى الجزائر في أول زيارة عمل لها منذ تعيينها في المنصب.
ووفقا لوسائل الإعلام الجزائرية، فقد كان في استقبالها في مطار هواري بومدين الدولي، رئيس الحكومة، أيمن بن عبد الرحمان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة.
وقالت الحكومة التونسية في بيان "بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، تؤدي السيدة نجلاء بودن، رئيسة الحكومة يوم 25 نوفمبر 2021، زيار ة أخوة وعمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
وأضاف البيان "سيرافق رئيسة الحكومة السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي.. وتأتي هذه الزيار ة، بوصفها أول زيارة عمل ثنائية تقوم بها السيدة رئيسة الحكومة، تأكيدا للعلاقات التونسية الجزائرية المتينة وترجمة لإرادة قيادتي البلدين للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والمستديمة، استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين".
وستكون الزيارة مناسبة لتعزيز التشاور وبحث سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين ودفعها إلى أفضل المراتب، والإعداد للاستحقاقات الثنائية المنتظرة وفي مقدمتها اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية المزمع عقدها في المنظور القريب إضافة إلى بقية اللجان القطاعية الثنائية المشتركة.
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