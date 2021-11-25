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https://arabic.sputniknews.com/20211125/رئيس-المفوضية-الأوروبية-الاعتداء-على-المرأة-اعتداء-على-كل-المجتمع-1053268168.html
رئيس المفوضية الأوروبية: الاعتداء على المرأة اعتداء على كل المجتمع
رئيس المفوضية الأوروبية: الاعتداء على المرأة اعتداء على كل المجتمع
شاركت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في احتفال العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق الـ 25 من نوفمبر/ تشرين الثاني من... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T10:31+0000
2021-11-25T10:31+0000
أورسولا فون دير لاين
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ونشرت فون دير لاين، تدوينة على "تويتر"، اليوم الخميس، بهذه المناسبة، أكدت فيها أن العنف ضد أي فرد في مجتمعاتنا يصبح موجها لنا جميعا.وتابعت: "لنقف صفا واحدا ونتخذ خطوات فعالة للقضاء على العنف ضد المرأة".وقالت رئيس المفوضية الأوروبية إنها تعد قانونا جديدا بشأن مكافحة العنف ضد المرأة من المقرر أن يتم اقتراحه خلال العام المقبل.ويقول موقع الأمم المتحدة إن العالم سيحتفل بهذه المناسبة بداية من اليوم وحتى الـ 10 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أي على مدى 16 يوما يتم فيها التركيز على جهود مكافحة العنف ضد المرأة.وتشير بيانات الأمم المتحدة، بحسب التقرير، إلى أن البيانات التي تم جمعها من 13 دولة حول العالم توضح أن اثنين من كل 3 نساء قد تعرضن للعنف بأشكال مختلفة، خلال جائحة كورونا، إضافة إلى معاناة النساء من غياب الأمن الغذائي.
https://arabic.sputniknews.com/20211017/الفتيات-الأفغانيات-لا-تزال-المدارس-مغلقة-أمامهن-1050454413.html
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أورسولا فون دير لاين

رئيس المفوضية الأوروبية: الاعتداء على المرأة اعتداء على كل المجتمع

10:31 GMT 25.11.2021
© REUTERS / POOL Newرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / POOL New
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شاركت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في احتفال العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق الـ 25 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
ونشرت فون دير لاين، تدوينة على "تويتر"، اليوم الخميس، بهذه المناسبة، أكدت فيها أن العنف ضد أي فرد في مجتمعاتنا يصبح موجها لنا جميعا.
في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أود أن أقول من أعماق قلبي لك من يمارسون هذا العنف: كفى.
أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية
وتابعت: "لنقف صفا واحدا ونتخذ خطوات فعالة للقضاء على العنف ضد المرأة".
وقالت رئيس المفوضية الأوروبية إنها تعد قانونا جديدا بشأن مكافحة العنف ضد المرأة من المقرر أن يتم اقتراحه خلال العام المقبل.
ويقول موقع الأمم المتحدة إن العالم سيحتفل بهذه المناسبة بداية من اليوم وحتى الـ 10 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أي على مدى 16 يوما يتم فيها التركيز على جهود مكافحة العنف ضد المرأة.
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وتشير بيانات الأمم المتحدة، بحسب التقرير، إلى أن البيانات التي تم جمعها من 13 دولة حول العالم توضح أن اثنين من كل 3 نساء قد تعرضن للعنف بأشكال مختلفة، خلال جائحة كورونا، إضافة إلى معاناة النساء من غياب الأمن الغذائي.
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