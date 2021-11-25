رئيس المفوضية الأوروبية: الاعتداء على المرأة اعتداء على كل المجتمع

ونشرت فون دير لاين، تدوينة على "تويتر"، اليوم الخميس، بهذه المناسبة، أكدت فيها أن العنف ضد أي فرد في مجتمعاتنا يصبح موجها لنا جميعا.وتابعت: "لنقف صفا واحدا ونتخذ خطوات فعالة للقضاء على العنف ضد المرأة".وقالت رئيس المفوضية الأوروبية إنها تعد قانونا جديدا بشأن مكافحة العنف ضد المرأة من المقرر أن يتم اقتراحه خلال العام المقبل.ويقول موقع الأمم المتحدة إن العالم سيحتفل بهذه المناسبة بداية من اليوم وحتى الـ 10 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أي على مدى 16 يوما يتم فيها التركيز على جهود مكافحة العنف ضد المرأة.وتشير بيانات الأمم المتحدة، بحسب التقرير، إلى أن البيانات التي تم جمعها من 13 دولة حول العالم توضح أن اثنين من كل 3 نساء قد تعرضن للعنف بأشكال مختلفة، خلال جائحة كورونا، إضافة إلى معاناة النساء من غياب الأمن الغذائي.
وتشير بيانات الأمم المتحدة، بحسب التقرير، إلى أن البيانات التي تم جمعها من 13 دولة حول العالم توضح أن اثنين من كل 3 نساء قد تعرضن للعنف بأشكال مختلفة، خلال جائحة كورونا، إضافة إلى معاناة النساء من غياب الأمن الغذائي.