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https://arabic.sputniknews.com/20211125/روسيا-اختراع-هدف-ذكي-يرفع-مهارة-الرماية--1053266185.html
روسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
روسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
اخترع مهندسون روس تقنية لأتمتة عمليات التدريب على استخدام الأسلحة النارية ورفع مهارات الرماة. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T08:52+0000
2021-11-25T08:52+0000
روسيا
رصد عسكري
الجيش الروسي
سلاح روسيا
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وقال مؤسس مؤسسة التكنولوجيات المتميزة، أندريه رول، للصحفيين، إنهم اخترعوا "هدفا ذكيا" يحصي بنفسه عدد الإصابات ويقدّر دقتها ويعلن نتائج الرماية أوتوماتيكيًا.ويمكن أن يبعد الهدف الذكي عن مطلق النار 2000 متر.وتسجل التقنية المبتكرة الإصابات بالرصاصات المنطلقة بسرعة تقل عن سرعة الصوت وتفوقها.وفي حال استخدام التقنية في المسابقات يمكن ألا يذهب أعضاء لجنة التحكيم إلى ميدان الرماية لأن النتائج تأتي إليهم في مكتب عملهم.التقنية الأزليةولأن إلكترونيات "الهدف الذكي" تحميها صفيحة مدرعة مقاومة لاختراق الرصاص فإن التقنية المبتكرة تعد أزلية، ويقدّر المخترعون ثمنها بألف دولار.أما واجهة الهدف الذكي المصنوعة من الورق المقوى والتي تتعرض للإصابة وتقبل 250 إصابة فثمنها زهيد حتى أن تبديلها لن يكلف مستخدمي الهدف الذكي كثيرا.
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روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا

روسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية

08:52 GMT 25.11.2021
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصورميدان رماية "دونغوز" في روسيا
ميدان رماية دونغوز في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Sputnik . Sergey Guneev
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اخترع مهندسون روس تقنية لأتمتة عمليات التدريب على استخدام الأسلحة النارية ورفع مهارات الرماة.
وقال مؤسس مؤسسة التكنولوجيات المتميزة، أندريه رول، للصحفيين، إنهم اخترعوا "هدفا ذكيا" يحصي بنفسه عدد الإصابات ويقدّر دقتها ويعلن نتائج الرماية أوتوماتيكيًا.
ويمكن أن يبعد الهدف الذكي عن مطلق النار 2000 متر.
وتسجل التقنية المبتكرة الإصابات بالرصاصات المنطلقة بسرعة تقل عن سرعة الصوت وتفوقها.

وتتنوع أشكال الهدف الذكي، فقد يكون على شكل الدبابة، مثلا.

وفي حال استخدام التقنية في المسابقات يمكن ألا يذهب أعضاء لجنة التحكيم إلى ميدان الرماية لأن النتائج تأتي إليهم في مكتب عملهم.
التقنية الأزلية
ولأن إلكترونيات "الهدف الذكي" تحميها صفيحة مدرعة مقاومة لاختراق الرصاص فإن التقنية المبتكرة تعد أزلية، ويقدّر المخترعون ثمنها بألف دولار.
أما واجهة الهدف الذكي المصنوعة من الورق المقوى والتي تتعرض للإصابة وتقبل 250 إصابة فثمنها زهيد حتى أن تبديلها لن يكلف مستخدمي الهدف الذكي كثيرا.
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