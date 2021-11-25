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https://arabic.sputniknews.com/20211125/روسيا-تطرح-85-مليون-جرعة-من-لقاحات-سبوتنيك-v-وسبوتنيك-لايت-للاستخدام-المدني-1053261443.html
روسيا تطرح 85 مليون جرعة من لقاحات "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" للاستخدام المدني
روسيا تطرح 85 مليون جرعة من لقاحات "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" للاستخدام المدني
أكد مدير مركز غاماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الخميس، إنه تم طرح بالفعل 70 مليون جرعة من لقاح... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T04:22+0000
2021-11-25T04:46+0000
روسيا
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وقال غينتسبورغ، لوكالة "سبوتنيك": "إنتاج 70 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" و15 مليون جرعة من "سبوتنيك لايت" للتداول المدني". في روسيا.هذا وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.هذا وفي التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أن عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيم بالمكون الأول ضد فيروس كورونا، بلغ 66400393 شخصاً، وتم تطعيم 58713240 شخصاً بشكل كامل.وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، الثلاثاء، أن التطعيم ضد فيروس كورونا مستمر، ويبلغ متوسط المعدل أكثر من 500 ألف شخص في اليوم.وكان نائب مدير مركز أبحاث غاماليا الروسي، دينيس لوغونوف، قد قال خلال لقاء مع الرئيس بوتين، يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر، إن "فعالية التطعيم تنخفض بعد ستة إلى ثمانية أشهر بعد الجرعة الثانية، وحث الناس على الحصول على الجرعة المنشطة للحفاظ على المستوى العالي من الحماية ضد الفيروس.هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية، قبل أكثر من عام، وتحديدا في 11 آب/أغسطس 2020، أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.وتوجد في روسيا حاليا، 4 لقاحات - "سبوتنيك V" و"سبوتنيك – لايت" ذو الجرعة الواحدة ويستخدم لإعادة التطعيم بشكل أساسي، وتطعيم الأجانب في روسيا، وكذلك لقاح "كوفيفاك" من- تصميم مركز "تشوماكوف"، ولقاح "إبيفاك كورونا" من تصميم مركز "فيكتور" الروسي.هذا وأصبح لقاح "سبوتنيك V" أحد أهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي تحوّل إلى وباء عالمي، وبفضل فاعليته التي تتجاوز 97%، أصبح مستخدما في أكثر من 65 دولة حول العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20210302/وزير-الصحة-السلوفاكي-يوقع-تصريحا-لاستخدام-لقاح-سبوتنك-V-في-البلاد--1048255356.html
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روسيا, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

روسيا تطرح 85 مليون جرعة من لقاحات "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" للاستخدام المدني

04:22 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 04:46 GMT 25.11.2021)
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد مرض "كوفيد-19" في تولا، لقاح "سبوتنيك V" روسيا 19 يونيو 2021
التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في تولا، لقاح سبوتنيك V روسيا 19 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أكد مدير مركز غاماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الخميس، إنه تم طرح بالفعل 70 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" و15 مليون من "سبوتنيك لايت" للاستخدام المدني في روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال غينتسبورغ، لوكالة "سبوتنيك": "إنتاج 70 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" و15 مليون جرعة من "سبوتنيك لايت" للتداول المدني". في روسيا.
هذا وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.
هذا وفي التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أن عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيم بالمكون الأول ضد فيروس كورونا، بلغ 66400393 شخصاً، وتم تطعيم 58713240 شخصاً بشكل كامل.
وزير الصحة السلوفاكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2021
وزير الصحة السلوفاكي يوقع تصريحا لاستخدام لقاح "سبوتنك-V" في البلاد
2 مارس, 12:50 GMT
وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، الثلاثاء، أن التطعيم ضد فيروس كورونا مستمر، ويبلغ متوسط المعدل أكثر من 500 ألف شخص في اليوم.
وكان نائب مدير مركز أبحاث غاماليا الروسي، دينيس لوغونوف، قد قال خلال لقاء مع الرئيس بوتين، يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر، إن "فعالية التطعيم تنخفض بعد ستة إلى ثمانية أشهر بعد الجرعة الثانية، وحث الناس على الحصول على الجرعة المنشطة للحفاظ على المستوى العالي من الحماية ضد الفيروس.
هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية، قبل أكثر من عام، وتحديدا في 11 آب/أغسطس 2020، أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.
وتوجد في روسيا حاليا، 4 لقاحات - "سبوتنيك V" و"سبوتنيك – لايت" ذو الجرعة الواحدة ويستخدم لإعادة التطعيم بشكل أساسي، وتطعيم الأجانب في روسيا، وكذلك لقاح "كوفيفاك" من- تصميم مركز "تشوماكوف"، ولقاح "إبيفاك كورونا" من تصميم مركز "فيكتور" الروسي.
هذا وأصبح لقاح "سبوتنيك V" أحد أهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي تحوّل إلى وباء عالمي، وبفضل فاعليته التي تتجاوز 97%، أصبح مستخدما في أكثر من 65 دولة حول العالم.
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