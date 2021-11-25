روسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية

وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع، في بيان: "تم، في الساعة الرابعة و9 دقائق من فجر اليوم (الخميس) بتوقيت موسكو، إطلاق الصاروخ الحامل طراز سويوز – 1.2 بي، من قاعدة بليسيتسك الفضائية، والذي حمل قمرا اصطناعيا إلى المدار بنجاح، في الموعد المقرر؛ لصالح وزارة الدفاع الروسية".وأوضح البيان أن عملية إطلاق الصاروخ ووضع القمر الاصطناعي في المدار المخصص، تمت وفق الخطة المعدة.ويعتبر هذا الإطلاق الحادي والخمسين لصاروخ "سويوز - 2"، والذي بدأت التجارب الخاصة به من قاعدة "بليسيتسك "، في عام 2004.وحل الصاروخ "سويوز – 2" محل الصاروخ الحامل "سويوز- يو"، والذي شهدت قاعدة "بليسيتسك"، إطلاق 435 صاروخا من طرازه، في الفترة ما بين عامي 1973 و2012.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، نجاح عملية إطلاق قمر اصطناعي عسكري إلى المدار، بواسطة الصاروخ "سويوز – 1.2 بي"؛ وذلك من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية (شمال موسكو).
وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع، في بيان: "تم، في الساعة الرابعة و9 دقائق من فجر اليوم (الخميس) بتوقيت موسكو، إطلاق الصاروخ الحامل طراز سويوز – 1.2 بي، من قاعدة بليسيتسك الفضائية، والذي حمل قمرا اصطناعيا إلى المدار بنجاح، في الموعد المقرر؛ لصالح وزارة الدفاع الروسية".
وأوضح البيان أن عملية إطلاق الصاروخ ووضع القمر الاصطناعي في المدار المخصص، تمت وفق الخطة المعدة.
ويعتبر هذا الإطلاق الحادي والخمسين لصاروخ "سويوز - 2"، والذي بدأت التجارب الخاصة به من قاعدة "بليسيتسك "، في عام 2004.
وحل الصاروخ "سويوز – 2" محل الصاروخ الحامل "سويوز- يو"، والذي شهدت قاعدة "بليسيتسك"، إطلاق 435 صاروخا من طرازه، في الفترة ما بين عامي 1973 و2012.