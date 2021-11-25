تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211125/روسيا-تطلق-قمرا-اصطناعيا-عسكريا-إلى-المدار-من-قاعدة-بليسيتسك-الفضائية-1053265218.html
روسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
روسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، نجاح عملية إطلاق قمر اصطناعي عسكري إلى المدار، بواسطة الصاروخ "سويوز – 1.2 بي"؛ وذلك من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T08:30+0000
2021-11-25T08:30+0000
روسيا
قمر صناعي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/1048163753_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_31054c1da617b9d2113b82415c642863.jpg
وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع، في بيان: "تم، في الساعة الرابعة و9 دقائق من فجر اليوم (الخميس) بتوقيت موسكو، إطلاق الصاروخ الحامل طراز سويوز – 1.2 بي، من قاعدة بليسيتسك الفضائية، والذي حمل قمرا اصطناعيا إلى المدار بنجاح، في الموعد المقرر؛ لصالح وزارة الدفاع الروسية".وأوضح البيان أن عملية إطلاق الصاروخ ووضع القمر الاصطناعي في المدار المخصص، تمت وفق الخطة المعدة.ويعتبر هذا الإطلاق الحادي والخمسين لصاروخ "سويوز - 2"، والذي بدأت التجارب الخاصة به من قاعدة "بليسيتسك "، في عام 2004.وحل الصاروخ "سويوز – 2" محل الصاروخ الحامل "سويوز- يو"، والذي شهدت قاعدة "بليسيتسك"، إطلاق 435 صاروخا من طرازه، في الفترة ما بين عامي 1973 و2012.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/1048163753_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_6d1eb8038a5b0259f3cae009b7b54258.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, قمر صناعي

روسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية

08:30 GMT 25.11.2021
© Sputnik . Press Service of Roscosmos / الذهاب إلى بنك الصوراطلاق صاروخ حامل "سويوز-2.1أ"، مركبة فضائية "بروغريس ام- اس-16"، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021
اطلاق صاروخ حامل سويوز-2.1أ، مركبة فضائية بروغريس ام- اس-16، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Sputnik . Press Service of Roscosmos
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، نجاح عملية إطلاق قمر اصطناعي عسكري إلى المدار، بواسطة الصاروخ "سويوز – 1.2 بي"؛ وذلك من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية (شمال موسكو).
وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع، في بيان: "تم، في الساعة الرابعة و9 دقائق من فجر اليوم (الخميس) بتوقيت موسكو، إطلاق الصاروخ الحامل طراز سويوز – 1.2 بي، من قاعدة بليسيتسك الفضائية، والذي حمل قمرا اصطناعيا إلى المدار بنجاح، في الموعد المقرر؛ لصالح وزارة الدفاع الروسية".

وأوضح البيان أن عملية إطلاق الصاروخ ووضع القمر الاصطناعي في المدار المخصص، تمت وفق الخطة المعدة.

ويعتبر هذا الإطلاق الحادي والخمسين لصاروخ "سويوز - 2"، والذي بدأت التجارب الخاصة به من قاعدة "بليسيتسك "، في عام 2004.

وحل الصاروخ "سويوز – 2" محل الصاروخ الحامل "سويوز- يو"، والذي شهدت قاعدة "بليسيتسك"، إطلاق 435 صاروخا من طرازه، في الفترة ما بين عامي 1973 و2012.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:52 GMT"كاف" يكشف مدى إمكانية نقل كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون
09:38 GMTمشروب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية بمقدار 3 أضعاف
09:31 GMTهل ترى أن اتفاق الإمارات وإيران على فتح صفحة جديدة؟
09:25 GMTهل الحمر الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء أم سوداء مع خطوط بيضاء؟
09:16 GMTالقنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"