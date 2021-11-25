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https://arabic.sputniknews.com/20211125/ريال-مدريد-يبلغ-دور-الـ-16-في-أبطال-أوروبا-ويستعد-لمباراة-حاسمة-مع-إنتر--1053263709.html
ريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
ريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
لحق ريال مدريد الإسباني بركب المتأهلين لدور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه بثلاثية نظيفة على شيريف تيراسبول المولدوفي. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T07:30+0000
2021-11-25T07:30+0000
2021-11-25T07:30+0000
ريال مدريد
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وفاز ريال مدريد، على مضيفه تيراسبول، أمس الأربعاء، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الـ 4 بمرحلة المجموعات، بحسب خبر عن البطولة لموقع "دبي سبورت" الإماراتي.ولفت الموقع إلى أن ريال مدريد حجز مقعده في الأدوار الإقصائية للمسابقة بعدما تربع على الصدارة برصيد 12 نقطة، مشيرا إلى أنه أصبح متقدما على أقرب منافسيه إنتر ميلان بفارق نقطتين.ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بـ 13 لقبا.وبعدما ضمن الريال والإنتر تأهلهما للدور المقبل، ستكون مباراة الفريقين التي تقام في العاصمة الإسبانية مدريد بالجولة الأخيرة للمجموعة، هي المباراة الحاسمة، التي ستحدد متصدر ووصيف المجموعة.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/ريال-مدريد-يسقط-حصون-غرناطة-برباعية-في-الدوري-الإسباني-فيديو-1050769310.html
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ريال مدريد
ريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
لحق ريال مدريد الإسباني بركب المتأهلين لدور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه بثلاثية نظيفة على شيريف تيراسبول المولدوفي.
وفاز ريال مدريد، على مضيفه تيراسبول، أمس الأربعاء، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الـ 4 بمرحلة المجموعات،
بحسب خبر عن البطولة
لموقع "دبي سبورت" الإماراتي.
ولفت الموقع إلى أن
ريال مدريد
حجز مقعده في الأدوار الإقصائية للمسابقة بعدما تربع على الصدارة برصيد 12 نقطة، مشيرا إلى أنه أصبح متقدما على أقرب منافسيه إنتر ميلان بفارق نقطتين.
ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بـ 13 لقبا.
وبعدما
ضمن الريال
والإنتر تأهلهما للدور المقبل، ستكون مباراة الفريقين التي تقام في العاصمة الإسبانية مدريد بالجولة الأخيرة للمجموعة، هي المباراة الحاسمة، التي ستحدد متصدر ووصيف المجموعة.