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https://arabic.sputniknews.com/20211125/سلاح-الجو-الإسرائيلي-يعلق-الطلعات-التدريبية-بسبب-حادثة-1053260447.html
سلاح الجو الإسرائيلي يعلق الطلعات التدريبية بسبب حادثة
سلاح الجو الإسرائيلي يعلق الطلعات التدريبية بسبب حادثة
قرر قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميكام نوركين مساء الأربعاء تعليق طلعات تدريبية إثر حادثة وقعت في أحد أسراب سلاح الجو جنوب إسرائيل. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T03:44+0000
2021-11-25T03:44+0000
2021-11-25T03:44+0000
سلاح الجو الإسرائيلي
إسرائيل
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القدس - سبوتنيك. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "الحادثة كانت خلال طلعة تدريب للتعامل مع التهديدات الجوية والبرية في الجنوب، وذلك نظر أحد الطيارين بعيدًا عن شاشة الطائرة".وأضافت: "لم يلاحظ (الطيار) أنه فقد الارتفاع واقترب من الأرض، وعلى الفور نبهه زميله الملاح وتفادى في اللحظات الأخيرة سقوط الطائرة".وبحسب الاذاعة فقد "قرر قائد سلاح الجو عميكام نوركين تعليق التدريبات والتحقيق في الحادث".
https://arabic.sputniknews.com/20210906/سلاح-الجو-الإسرائيلي-يقصف-أهدافا-في-قطاع-غزة-1050064176.html
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سلاح الجو الإسرائيلي, إسرائيل
سلاح الجو الإسرائيلي يعلق الطلعات التدريبية بسبب حادثة
قرر قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميكام نوركين مساء الأربعاء تعليق طلعات تدريبية إثر حادثة وقعت في أحد أسراب سلاح الجو جنوب إسرائيل.
القدس -
سبوتنيك
. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "الحادثة كانت خلال طلعة تدريب للتعامل مع التهديدات الجوية والبرية في الجنوب، وذلك نظر أحد الطيارين بعيدًا عن شاشة الطائرة".
وأضافت: "لم يلاحظ (الطيار) أنه فقد الارتفاع واقترب من الأرض، وعلى الفور نبهه زميله الملاح وتفادى في اللحظات الأخيرة سقوط الطائرة".
وبحسب الاذاعة فقد "قرر قائد سلاح الجو عميكام نوركين تعليق التدريبات والتحقيق في الحادث".