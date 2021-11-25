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سلاح الجو الإسرائيلي يعلق الطلعات التدريبية بسبب حادثة
سلاح الجو الإسرائيلي يعلق الطلعات التدريبية بسبب حادثة
قرر قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميكام نوركين مساء الأربعاء تعليق طلعات تدريبية إثر حادثة وقعت في أحد أسراب سلاح الجو جنوب إسرائيل. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T03:44+0000
2021-11-25T03:44+0000
سلاح الجو الإسرائيلي
إسرائيل
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القدس - سبوتنيك. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "الحادثة كانت خلال طلعة تدريب للتعامل مع التهديدات الجوية والبرية في الجنوب، وذلك نظر أحد الطيارين بعيدًا عن شاشة الطائرة".وأضافت: "لم يلاحظ (الطيار) أنه فقد الارتفاع واقترب من الأرض، وعلى الفور نبهه زميله الملاح وتفادى في اللحظات الأخيرة سقوط الطائرة".وبحسب الاذاعة فقد "قرر قائد سلاح الجو عميكام نوركين تعليق التدريبات والتحقيق في الحادث".
https://arabic.sputniknews.com/20210906/سلاح-الجو-الإسرائيلي-يقصف-أهدافا-في-قطاع-غزة-1050064176.html
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سلاح الجو الإسرائيلي, إسرائيل

سلاح الجو الإسرائيلي يعلق الطلعات التدريبية بسبب حادثة

03:44 GMT 25.11.2021
© REUTERS / AMIR COHENسلاح الجو الإسرائيلي F-35 يطير خلال حفل تخرج للطيارين التابعين للقوات الجوية الإسرائيلية في قاعدة هاتزريم في جنوب إسرائيل
سلاح الجو الإسرائيلي F-35 يطير خلال حفل تخرج للطيارين التابعين للقوات الجوية الإسرائيلية في قاعدة هاتزريم في جنوب إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / AMIR COHEN
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قرر قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميكام نوركين مساء الأربعاء تعليق طلعات تدريبية إثر حادثة وقعت في أحد أسراب سلاح الجو جنوب إسرائيل.
القدس - سبوتنيك. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "الحادثة كانت خلال طلعة تدريب للتعامل مع التهديدات الجوية والبرية في الجنوب، وذلك نظر أحد الطيارين بعيدًا عن شاشة الطائرة".
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وأضافت: "لم يلاحظ (الطيار) أنه فقد الارتفاع واقترب من الأرض، وعلى الفور نبهه زميله الملاح وتفادى في اللحظات الأخيرة سقوط الطائرة".
وبحسب الاذاعة فقد "قرر قائد سلاح الجو عميكام نوركين تعليق التدريبات والتحقيق في الحادث".
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