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https://arabic.sputniknews.com/20211125/سوريا-تشارك-في-اجتماعات-الدورة-89-للجمعية-العمومية-لـالإنتربول-1053285487.html
سوريا تشارك في اجتماعات الدورة 89 للجمعية العمومية لـ"الإنتربول"
سوريا تشارك في اجتماعات الدورة 89 للجمعية العمومية لـ"الإنتربول"
شاركت سوريا في أعمال الدورة الـ 89 لاجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، التي عقدت في مدينة إسطنبول التركية. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T21:42+0000
2021-11-25T21:42+0000
2021-11-25T21:42+0000
أخبار سوريا اليوم
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وحسب بيان وزارة الداخلية السورية، فإن وفداً من الوزارة مثل سوريا في الاجتماعات التي استمرت 3 أيام وتم خلالها انتخاب رئيس للمنظمة ومساعديه وأعضاء اللجنة التنفيذية.ووفقا للبيان، شارك في الاجتماع أكثر من 160 دولة بينها 15 دولة شاركت على مستوى وزراء و9 دول على مستوى نواب وزراء و4 دول على مستوى مستشارين، إضافة إلى 51 مدير أمن بينهم 17 في منظمات دولية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
سوريا تشارك في اجتماعات الدورة 89 للجمعية العمومية لـ"الإنتربول"
شاركت سوريا في أعمال الدورة الـ 89 لاجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، التي عقدت في مدينة إسطنبول التركية.
وحسب بيان وزارة الداخلية السورية، فإن وفداً من الوزارة مثل
سوريا
في الاجتماعات التي استمرت 3 أيام وتم خلالها انتخاب رئيس للمنظمة ومساعديه وأعضاء اللجنة التنفيذية.
ووفقا للبيان، شارك في الاجتماع أكثر من 160 دولة بينها 15 دولة شاركت على مستوى وزراء و9 دول على مستوى نواب وزراء و4 دول على مستوى مستشارين، إضافة إلى 51 مدير أمن بينهم 17 في منظمات دولية.