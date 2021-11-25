https://arabic.sputniknews.com/20211125/شاركنا-برأيك-هل-ترى-أن-اتفاق-الإمارات-وإيران-على-فتح-صفحة-جديدة-1053266696.html
هل ترى أن اتفاق الإمارات وإيران على فتح صفحة جديدة؟
هل ترى أن اتفاق الإمارات وإيران على فتح صفحة جديدة؟
25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T09:31+0000
2021-11-25T09:31+0000
2021-11-25T09:57+0000
سبوتنيك
استطلاعات الرأي
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2021
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك, опросы, استطلاعات الرأي
هل ترى أن اتفاق الإمارات وإيران على فتح صفحة جديدة؟
09:31 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 09:57 GMT 25.11.2021)