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هل ترى أن اتفاق الإمارات وإيران على فتح صفحة جديدة؟
هل ترى أن اتفاق الإمارات وإيران على فتح صفحة جديدة؟
25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T09:31+0000
2021-11-25T09:57+0000
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سبوتنيك, опросы, استطلاعات الرأي

هل ترى أن اتفاق الإمارات وإيران على فتح صفحة جديدة؟

09:31 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 09:57 GMT 25.11.2021)
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