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https://arabic.sputniknews.com/20211125/صحيفة-سو-35-ترى-كل-شيء-حتى-طائرات-الشبح-1053271652.html
صحيفة: "سو-35" ترى كل شيء حتى طائرات الشبح
صحيفة: "سو-35" ترى كل شيء حتى طائرات الشبح
كتبت صحيفة "ميلاتلاري واتش" أن المقاتلة الثقيلة "سو-35"، التي دخلت الخدمة في عام 2014، هي الأقوى في الترسانة الروسية، وتمثل الأحدث في سلسلة من التعديلات... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T12:35+0000
2021-11-25T12:35+0000
رصد عسكري
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التركيز الأولي على التصدير، وإلغاء الجيل الخامس من برنامج المقاتلة ميغ-41.1 في عام 1999 وتأجيل برنامج سو-57 الأكثر طموحًا - تركت هذه العوامل الجيش الروسي يعتمد على طائرات "الجيل 4 ++".خلال عام 2010، اشترت روسيا ما يصل إلى 100 طائرة سو-35، وتم طلب نفس العدد في عام 2020. جهاز الاستشعار الرئيسي لسو-35، رادار إربيس-إي معروف نسبيًا. يستخدم الرادار كلاً من المسح الإلكتروني والميكانيكي مع هوائي صفيف مرحلي سلبي على محرك هيدروليكي من مرحلتين. تقوم وحدة القيادة بتدوير الهوائي ميكانيكيًا 60 درجة في السمت و 120 درجة في الانحراف، بينما يتم إجراء المسح باستخدام حزمة إلكترونية في السمت والارتفاع. بفضل التحكم الإلكتروني والدوران الميكانيكي الإضافي للهوائي، تكون أقصى زاوية انحراف لحزم الرادار واسعة جدًا وتصل إلى 120 درجة. بالإضافة إلى ذلك، لا يقوم الرادار بمسح عريض فحسب، بل أيضًا بعيد - أربع مرات أبعد من رادار سو-27 N001 الأصلي - ويمكنه تتبع الطائرات بمقطع عرضي للرادار يبلغ ثلاثة أمتار مربعة على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر.تم تثبيت Irbis-E أيضًا على الإصدارات التي تمت ترقيتها من سو-27 و سو-27إس إم2​​ وسو-27إس إم3. ما يميز مجموعة أجهزة استشعار سو-35 هي الرادارات الأمامية الإضافية في المقدمة إلى جانب الرادار الرئيسي لتحقيق أقصى قدر من الوعي بالموقف. على عكس Irbis-E، الذي يستخدم المسح الإلكتروني والميكانيكي، فإن هذين المستشعرين، المدمجين في الحافة الأمامية لجناحيها، عبارة عن رادارات مع مجموعة مسح إلكتروني نشطة. توفر رادارات النطاق L المزدوج من طراز "Н036Б-1-01" تغطية زاويّة أكبر وهي مثالية لتتبع أهداف التخفي والحرب الإلكترونية. لا تعد رادارات المسح الإلكتروني أقوى من تصميمات الهوائي الممسوحة ضوئيًا بشكل سلبي فحسب، بل إنها أيضًا أكثر صعوبة في التشويش عليها. يمتد النطاق L من 1.0 جيجاهرتز إلى 2.0 جيجاهرتز بطول موجة 15-30 سم - أكثر بكثير من رادارات النطاق X بتردد 8-12 جيجاهرتز. يُعتقد أن الرادارات طويلة الموجة هي الأفضل في "رؤية" الطائرات المتخفية، نظرًا لأن معظم المقاتلات الشبحية مضبوطة لتفادي موجات الرادارX-band.في الواقع، عندما نشرت الولايات المتحدة لأول مرة مقاتلات خفية أثناء عملية عاصفة الصحراء في عام 1991 ، أصبح تحييد الرادارات العراقية طويلة الموجة أولوية رئيسية في بداية الحملة الجوية.يوفر الاستخدام غير المعتاد لرادارات "L-band" على سو-35 قدرات فريدة ضد الطائرات الشبحية، التي تتزايد لدى الناتو باستمرار. تمتلك سو-35 أيضًا محطة رادار بصرية قوية، OLS-35، والتي، وفقًا لمصادر روسية، نجحت في رصد مقاتلات الشبح الأمريكية في سماء سوريا.
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رصد عسكري

صحيفة: "سو-35" ترى كل شيء حتى طائرات الشبح

12:35 GMT 25.11.2021
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مقاتلة سو 27 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
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كتبت صحيفة "ميلاتلاري واتش" أن المقاتلة الثقيلة "سو-35"، التي دخلت الخدمة في عام 2014، هي الأقوى في الترسانة الروسية، وتمثل الأحدث في سلسلة من التعديلات العميقة على مقاتلة التفوق الجوي السوفييتي الرائدة "سو-27".
التركيز الأولي على التصدير، وإلغاء الجيل الخامس من برنامج المقاتلة ميغ-41.1 في عام 1999 وتأجيل برنامج سو-57 الأكثر طموحًا - تركت هذه العوامل الجيش الروسي يعتمد على طائرات "الجيل 4 ++".
خلال عام 2010، اشترت روسيا ما يصل إلى 100 طائرة سو-35، وتم طلب نفس العدد في عام 2020. جهاز الاستشعار الرئيسي لسو-35، رادار إربيس-إي معروف نسبيًا. يستخدم الرادار كلاً من المسح الإلكتروني والميكانيكي مع هوائي صفيف مرحلي سلبي على محرك هيدروليكي من مرحلتين. تقوم وحدة القيادة بتدوير الهوائي ميكانيكيًا 60 درجة في السمت و 120 درجة في الانحراف، بينما يتم إجراء المسح باستخدام حزمة إلكترونية في السمت والارتفاع. بفضل التحكم الإلكتروني والدوران الميكانيكي الإضافي للهوائي، تكون أقصى زاوية انحراف لحزم الرادار واسعة جدًا وتصل إلى 120 درجة. بالإضافة إلى ذلك، لا يقوم الرادار بمسح عريض فحسب، بل أيضًا بعيد - أربع مرات أبعد من رادار سو-27 N001 الأصلي - ويمكنه تتبع الطائرات بمقطع عرضي للرادار يبلغ ثلاثة أمتار مربعة على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر.
تم تثبيت Irbis-E أيضًا على الإصدارات التي تمت ترقيتها من سو-27 و سو-27إس إم2​​ وسو-27إس إم3. ما يميز مجموعة أجهزة استشعار سو-35 هي الرادارات الأمامية الإضافية في المقدمة إلى جانب الرادار الرئيسي لتحقيق أقصى قدر من الوعي بالموقف. على عكس Irbis-E، الذي يستخدم المسح الإلكتروني والميكانيكي، فإن هذين المستشعرين، المدمجين في الحافة الأمامية لجناحيها، عبارة عن رادارات مع مجموعة مسح إلكتروني نشطة. توفر رادارات النطاق L المزدوج من طراز "Н036Б-1-01" تغطية زاويّة أكبر وهي مثالية لتتبع أهداف التخفي والحرب الإلكترونية. لا تعد رادارات المسح الإلكتروني أقوى من تصميمات الهوائي الممسوحة ضوئيًا بشكل سلبي فحسب، بل إنها أيضًا أكثر صعوبة في التشويش عليها. يمتد النطاق L من 1.0 جيجاهرتز إلى 2.0 جيجاهرتز بطول موجة 15-30 سم - أكثر بكثير من رادارات النطاق X بتردد 8-12 جيجاهرتز. يُعتقد أن الرادارات طويلة الموجة هي الأفضل في "رؤية" الطائرات المتخفية، نظرًا لأن معظم المقاتلات الشبحية مضبوطة لتفادي موجات الرادارX-band.
في الواقع، عندما نشرت الولايات المتحدة لأول مرة مقاتلات خفية أثناء عملية عاصفة الصحراء في عام 1991 ، أصبح تحييد الرادارات العراقية طويلة الموجة أولوية رئيسية في بداية الحملة الجوية.
يوفر الاستخدام غير المعتاد لرادارات "L-band" على سو-35 قدرات فريدة ضد الطائرات الشبحية، التي تتزايد لدى الناتو باستمرار. تمتلك سو-35 أيضًا محطة رادار بصرية قوية، OLS-35، والتي، وفقًا لمصادر روسية، نجحت في رصد مقاتلات الشبح الأمريكية في سماء سوريا.
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