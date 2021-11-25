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https://arabic.sputniknews.com/20211125/عربات-بأجنحة-علماء-صينيون-يقترحون-حلا-لزيادة-سرعة-القطارات-1053262099.html
"عربات بأجنحة".. علماء صينيون يقترحون حلا لزيادة سرعة القطارات
"عربات بأجنحة".. علماء صينيون يقترحون حلا لزيادة سرعة القطارات
قدم فريق من العلماء الصينين حلا للتقليل من وزن القطارات وزيادة سرعتها القصوى، باستخدام تصميم بسيط. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T05:37+0000
2021-11-25T05:37+0000
قطار
الصين
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وبحسب فريق العلماء فإن الفكرة تقوم على إضافة "أجنحة صغيرة" لعربات القطارات.وبحسب الفريق فإن إضافة 5 أجنحة إلى كل عربة سيولد قوة رفع قادرة على التقليل من وزن القطار بمقدار الثلث تقريبا لتزيد من السرعة القصوى إلى 280 ميلا في الساعة أي حوالي 450 كيلومترا في الساعة.هذا وصرح فريق العلماء الممثل بقيادة المهندس تشانغ جون في مركز تشنغدو فلويد ديناميكس للابتكار: بأن "السرعة المتزايدة ستساهم بتآكل العجلات كما وستساهم بالتقليل من عمرها".وأضافوا: "القطار عالي السرعة المزود بأجنحة الرفع طفرة في المفهوم التقليدي للتصميم الديناميكي الهوائي للقطار عالي السرعة، حيث إنه يقلل الاستهلاك الكلي للطاقة وتكاليف التشغيل، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.يذكر أن هذه الدراسة جزء من مشروع يعرف باسم مشروع بكين CR450، الذي يعمل على تطوير جيل جديد من القطارات عالية السرعة.هذا وتصل سرعة القطارات في الصين حاليا إلى 217 ميلا في الساعة أي ما يعادل 350 كيلومترا في الساعة.
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قطار, الصين

"عربات بأجنحة".. علماء صينيون يقترحون حلا لزيادة سرعة القطارات

05:37 GMT 25.11.2021
© REUTERS / STRINGERقطار الصين المغناطيسي الأسرع في العالم
قطار الصين المغناطيسي الأسرع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / STRINGER
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قدم فريق من العلماء الصينين حلا للتقليل من وزن القطارات وزيادة سرعتها القصوى، باستخدام تصميم بسيط.
وبحسب فريق العلماء فإن الفكرة تقوم على إضافة "أجنحة صغيرة" لعربات القطارات.
وبحسب الفريق فإن إضافة 5 أجنحة إلى كل عربة سيولد قوة رفع قادرة على التقليل من وزن القطار بمقدار الثلث تقريبا لتزيد من السرعة القصوى إلى 280 ميلا في الساعة أي حوالي 450 كيلومترا في الساعة.
هذا وصرح فريق العلماء الممثل بقيادة المهندس تشانغ جون في مركز تشنغدو فلويد ديناميكس للابتكار: بأن "السرعة المتزايدة ستساهم بتآكل العجلات كما وستساهم بالتقليل من عمرها".
وأضافوا: "القطار عالي السرعة المزود بأجنحة الرفع طفرة في المفهوم التقليدي للتصميم الديناميكي الهوائي للقطار عالي السرعة، حيث إنه يقلل الاستهلاك الكلي للطاقة وتكاليف التشغيل، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
يذكر أن هذه الدراسة جزء من مشروع يعرف باسم مشروع بكين CR450، الذي يعمل على تطوير جيل جديد من القطارات عالية السرعة.
هذا وتصل سرعة القطارات في الصين حاليا إلى 217 ميلا في الساعة أي ما يعادل 350 كيلومترا في الساعة.
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